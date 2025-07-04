زيلينسكي وترامب يناقشان هاتفيا وقف تسليم الأسلحة الأمريكية إلى كييف

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى “محادثة مهمة ومثمرة للغاية” مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على خلفية التجميد الجزئي لشحنات الأسلحة الأمريكية.

وقال زيلينسكي “نحن – في أوكرانيا – ممتنون لكل الدعم المقدّم. إنه يساعدنا على حماية الأرواح، وحماية حريتنا واستقلالنا. لقد حققنا الكثير مع أمريكا ونحن ندعم كل الجهود لوقف القتل واستعادة سلام عادل ودائم”.

وجاءت المحادثة بعد ساعات من شنّ روسيا قصفا ضخما على كيف خلال الليل، بعد فترة وجيزة من حديث ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على دعم الولايات المتحدة لمواجهة الغزو الروسي الشامل منذ عام 2022، لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت يوم الثلاثاء إنها أوقفت تسليم الأسلحة المتفق عليها سابقا إلى كييف على أساس مراجعة مخزون الأسلحة لديها.

وقال زيلينسكي “ناقشنا الوضع الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية الروسية والتطورات الأوسع نطاقا في الخطوط الأمامية”.

وأضاف “تحدثنا عن الفرص في الدفاع الجوي، واتفقنا على أننا سنعمل معا لتعزيز حماية سماءنا”.

(د ب أ)