زيلينسكي يأمل أن يساعد فوز ترامب أوكرانيا في تحقيق “سلام عادل”- (تدوينة)

كييف: هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب على “انتصاره المذهل” بعدما أعلن المرشح الجمهوري الأربعاء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مبديا أمله أن يساعد انتخابه أوكرانيا في تحقيق “سلام عادل”.

وقال زيلينسكي “أقدّر التزام الرئيس ترامب نهج (السلام من خلال القوة) في الشؤون العالمية. وهذا بالضبط المبدأ الذي يمكن أن يجعل أوكرانيا أقرب إلى السلام العادل”.

وفي أكثر من مناسبة، قال ترامب إن في مقدوره إحلال سلام في أوكرانيا “خلال 24 ساعة”، من دون أن يفسّر كيفية قيامه بذلك، لكن مع التنديد بقيمة المساعدات المقدّمة لكييف في مواجهة الغزو الروسي. وأدلى أيضا بتصريحات تنطوي على إطراء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من هنا الخشية السائدة في أوروبا عموما وأوكرانيا خصوصا أن يجبر دونالد ترامب أوكرانيا على التفاوض مع روسيا بشروط تكون مناسبة لموسكو.

ودعا زيلينسكي الديمقراطيين والجمهوريين الأمريكيين إلى توفير “دعم قوّي من كلا الحزبين لأوكرانيا”. واستذكر في هذه المناسبة اللقاء “الرائع” الذي جمعه بدونالد ترامب في نيويورك في أيلول/ سبتمبر.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس “أستذكر لقاءنا الرائع مع الرئيس ترامب في أيلول/ سبتمبر الذي ناقشنا خلاله بالتفصيل الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والولايات المتحدة وخطّة النصر وسبل إنهاء العدوان الروسي على أوكرانيا”.

والعلاقة بين ترامب وزيلينسكي معقّدة لا سيّما بسبب فضيحة في السياسة الأمريكية تعود إلى العام 2019.

فإثر الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية بين ترامب الذي كان يومها رئيسا للولايات المتحدة ونظيره الأوكراني، اتُّهم الأول بالضغط على أوكرانيا لتفتح تحقيقا بتهم فساد بحق نجل جو بايدن الذي كان يتنافس معه ترامب على ولاية انتخابية جديدة.

وأفضت تلك القضية إلى محاكمة بهدف إطاحة ترامب، لكن مجلس الشيوخ الأمريكي برأه في نهاية المطاف.

