زيلينسكي يؤكد استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق نار حقيقي مع روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع عدد من القادة الأوروبيين في سفارة كييف بواشنطن، الإثنين

واشنطن: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، استعداد بلاده لوقف إطلاق نار حقيقي في حربها مع روسيا.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة “إكس”، عقب اجتماعه مع عدد من القادة الأوروبيين في سفارة كييف بواشنطن، وقبيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأشار زيلينسكي إلى سعي أوكرانيا وأوروبا بأكملها لتحقيق سلام حقيق ودائم، مشددا على أهمية أن تُفضي اجتماعاتهم إلى هذه النتيجة.

وأضاف: “نتفهم أنه ينبغي ألا نتوقع من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن يتخلى طواعية عن عدوانه ومحاولاته الجديدة للغزو”، لافتا إلى “الحاجة لضغط مشترك من الولايات المتحدة وأوروبا والنظام الدولي وجميع من يحترمون الحق في الحياة”.

وقال زيلينسكي إن بلاده نسّقت مواقفها في اجتماع مع قادة فنلندا والمملكة المتحدة وإيطاليا والمفوضية الأوروبية إضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، قبيل اجتماعهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع: “أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار حقيقي وإنشاء هيكل أمني جديد، نحن بحاجة إلى السلام”.

ويأتي لقاء ترامب بالقادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا الجمعة، التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)