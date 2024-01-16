زيلينسكي يتحدث في دافوس بينما تسعى أوكرانيا للحصول على المساعدة

دافوس: من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا الخطاب الرئيسي في أول يوم كامل من التجمع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الثلاثاء.

وفي العامين الماضيين، اختار زيلينسكي مخاطبة المنتدى عن طريق رابط فيديو عند تقديم نداءاته للمساعدة في مواجهة العدوان الروسي.

وفي هذه المناسبة، يواجه إرهاقا متزايدا من الحرب في عواصم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تشتت انتباهها حاليا حملة الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ مباشرة بعد الكلمة الافتتاحية لمؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب.

ومن المتوقع أيضا أن يتحدث كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا كلمة أمام المؤتمر في المساء.

ومن المقرر أن يمثل ألمانيا في حلقات النقاش يوم الافتتاح هذا العام وزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك. ولن يشارك المستشار أولاف شولتس.

(د ب أ)