زيلينسكي يتعهد بـ”النصر” في ذكرى الغزو الروسي

كييف: تعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي السبت بأن تهزم أوكرانيا روسيا، مع دخول الحرب عامها الثالث.

وقال خلال مراسم لمناسبة الذكرى “نحارب لأجل ذلك منذ 730 يوما من حياتنا. سننتصر في أفضل يوم في حياتنا”.

أضاف “أي شخص طبيعي يريد نهاية للحرب. لكن لا أحد منا سيسمح بنهاية أوكرانيا” مشددا على أن الحرب ينبغي أن تنتهي “بشروطنا” مع سلام “عادل”.

وكان يتحدث إلى جانب رؤساء وزراء كندا وإيطاليا وبلجيكا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الذين حضروا إلى كييف لمناسبة الذكرى الثانية للغزو الأوكراني.

وعانق زيلينسكي القادة ومنح أوسمة لجنود خلال المراسم التي أقيمت في فناء مطار غوستوميل بكييف الذي هاجمته قوات روسية بمروحيات في الأيام الأولى للغزو.

وقال “قبل عامين واجهنا قوة إنزال للعدو هنا بالنار، وبعد عامين نلتقي بأصدقائنا وشركائنا هنا”.

(أ ف ب)