زيلينسكي يتهم الكرملين بقتل بريغوجين… والناتو يدين «الانتخابات الزائفة» في المناطق المحتلة

لندن- «القدس العربي»- وكالات: أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، بأن التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد، مبدياً أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية والعقوبات التي تستهدف موسكو.

وقال خلال مؤتمر في كييف: “إذا لم نكن موجودين في السماء في حين أن روسيا موجودة، فإنها توقفنا من السماء. إنهم يوقفون هجومنا المضاد”، واستنكر: “العمليات تزداد تعقيداً وبطئاً، سواء في ما يتعلق بالعقوبات او بإمدادات الاسلحة” الغربية. واضاف: “الحرب تشهد تباطؤا، نقر بهذا الواقع”.

وتابع: “حين يسألنا شركاء: ما هي المرحلة المقبلة للهجوم المضاد؟ فإن ردي يكون أن مراحلنا اليوم هي على الأرجح أكثر سرعة من رزم العقوبات الجديدة” على روسيا. وكرر زيلينسكي، الجمعة، أنه إذا سلم الغربيون ذخائر بعيدة المدى في شكل أسرع، تتيح قصف الدفاعات والقواعد الخلفية والقدرات اللوجستية الروسية، فإن الجيش الاوكراني سيتقدم في شكل أسرع.

وفي سياق آخر، اتهم زيلينسكي، في مؤتمر بكييف، الرئيس الروسي بقتل يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة. ولقي بريغوجين حتفه في تحطم طائرة خاصة مع كبار مساعديه الشهر الماضي.

وقال: “الحقيقة أن بريغوجين قتل، على الأقل هذه هي المعلومة التي لدينا جميعا وليس أي شيء آخر، يشير هذا أيضا إلى منطقه وحقيقة أنه ضعيف”.

وبينما واصلت روسيا قصف أوكرانيا، فتحت مراكز الاقتراع لانتخابات محلية في جميع أنحاء البلاد، وفي المناطق الأوكرانية الأربع المحتلة جزئياً (دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون)، وكذلك في شبه جزيرة القرم التي تمّ ضمها في العام 2014. وقالت كييف إنّ “الانتخابات الزائفة التي نظّمتها روسيا في الأراضي المحتلة موقتاً لا قيمة لها بتاتاً”، داعية شركاء أوكرانيا “إلى التنديد بممارسات روسيا التعسّفية التي لا طائلة منها”.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن رئيسة اللجنة الانتخابية الروسية إيلا بامفيلوفا قولها الجمعة إنّ عملية التصويت تعطّلت بسبب الصواريخ و”تمّ إخلاء اللجنة الانتخابية في منطقة خيرسون”.

وأضافت: “لدينا وضع محفوف بالمخاطر” في الأراضي التي تمّ ضمّها حيث يحتدم القتال، معربة في الوقت ذاته عن أسفها للتأخير.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، إن الانتخابات “ليست إلا حملة دعائية واضحة”.

وأدان حلف شمال الأطلسي “ناتو” إجراء روسيا هذه الانتخابات ووصفها بأنها “صورية وغير شرعية”.