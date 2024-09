زيلينسكي يحث أمريكا على الموافقة على شن ضربات أعمق في روسيا- (فيديو)

كييف: كثف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضغوط على الولايات المتحدة للسماح لكييف بالتوغل في عمق الأراضي الروسية بعد أن التقى ممثلوه بمسؤولين أمريكيين كبار في واشنطن السبت.

قدمت واشنطن لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2022، لكنها قصرت استخدام أسلحتها على الأراضي الأوكرانية والعمليات الدفاعية عبر الحدود.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور المسائي “تطهير سماء أوكرانيا من القنابل الجوية الروسية الموجهة خطوة قوية لإجبار روسيا على السعي إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل”.

وقال في نداء وجه إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا “نحن بحاجة إلى القدرات اللازمة لحماية أوكرانيا والأوكرانيين بشكل حقيقي وكامل”.

“نحن بحاجة إلى كل من الموافقات للقدرات طويلة المدى وكذلك قذائفكم وصواريخكم طويلة المدى”.

وقال دون ذكر تفاصيل إن ممثليه “قدموا كل التفاصيل اللازمة” لشركاء أوكرانيا.

These days, a Ukrainian delegation, including the First Deputy Prime Minister, the Minister of Defense, representatives of the General Staff, and the Head of the Office of the President, is working in Washington. There have been meetings at various levels, and one of our top… pic.twitter.com/5PuZMy3eDn

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2024