سياسة | دولي

زيلينسكي يحث حلفاءه على السماح بقصف عمق روسيا في ظل انتشار جنود كوريا الشمالية

1 - نوفمبر - 2024

كييف (أوكرانيا): حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة حلفاء بلاده الغربيين، على السماح باستعمال صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، في ظل نشر قوات كورية شمالية في روسيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي “نرى كل موقع تحشد فيه روسيا هؤلاء الجنود الكوريين الشماليين على أراضيها، كل معسكراتهم. يمكننا أن نضرب بشكل وقائي، إذا كانت لدينا القدرة على الضرب لمسافة كافية”، متهما حلفاء كييف “بالانتظار حتى يبدأ الجيش الكوري الشمالي في ضرب الأوكرانيين” بدلا من توفير “القدرة بعيدة المدى الضرورية للغاية”.

(أ ف ب)

