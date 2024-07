زيلينسكي يحث داعمي بلاده الغربيين على منح أوكرانيا الحرية لضرب روسيا- (فيديو)

كييف: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي داعمي بلاده الغربيين إلى منح الجيش الأوكراني الحرية للرد على الضربات الروسية، في ظل العدد المتزايد من الهجمات الروسية على بلاده.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية المعتادة عبر الفيديو مساء الأحد “كلما أسرع العالم بمساعدتنا في التعامل مع الطائرات الروسية التي تسقط تلك القنابل، كلما استطعنا مهاجمة البنية العسكرية الروسية والمطارات العسكرية الروسية وكلما اقتربنا من السلام”.

وكان الجيش الأوكراني يطالب منذ فترة طويلة الغرب بمنحه التصريح لمهاجمة القواعد الروسية والقواعد الجوية بأسلحة ثقيلة داخل روسيا بعيدا عن خط المواجهة.

وحتى الآن، تسمح الدول الغربية لأوكرانيا باستخدام الأسلحة والذخيرة التي تقدمها لها بالقرب من خط المواجهة وفي المنطقة الحدودية مع روسيا.

وكانت أوكرانيا تعتمد في هجماتها على المناطق النائية الروسية على المسيرات المنتجة محليا، والتي تفتقد لفاعلية الصواريخ الأكثر تقدما القادمة من الخارج.

واشتكى زيلينسكي، في وقت سابق، من استمرار الهجمات الروسية، وطالب مجددا الغرب بتقديم المزيد من المساعدات في مجال الدفاع الجوي.

وخلال الأسبوع الماضي فقط، أسقطت روسيا 800 قنبلة انزلاقية فوق أوكرانيا، حسبما أعلن زيلينسكي في كييف مساء الأحد. كما نشر مقطع فيديو يظهر الدمار الشديد والحرائق في مناطق خيرسون ودنيبرو وأوديسا وزابوريجيا بالإضافة إلى مناطق أخرى.

وقال زيلينسكي “أوكرانيا في حاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. نحتاج إلى مساعدة قوية من شركائنا”.

وأضاف أن أوكرانيا تحتاج أيضا إلى وسائل لإسقاط المقاتلات الروسية.

Today in Kharkiv, another Russian precision-guided aerial bomb struck a civilian postal terminal. Currently, we know of ten injured. Sadly, one person was killed.

Such Russian bombs remain Putin’s key capability to wage war. The sooner the world helps us neutralize Russia’s… pic.twitter.com/wJaUbS9vRY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2024