زيلينسكي يحذر من اتخاذ أي “قرار من دون أوكرانيا”

منذ ساعتين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

كييف: حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، من أن القرارات المتّخذة من دون بلاده لن تجلب السلام، رافضًا فكرة التخلّي لروسيا عن أراضٍ، فيما يستعدّ الرئيسان الروسي والأمريكي لعقد قمّة الأسبوع المقبل.

وكتب زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي: “الأوكرانيون لن يتخلّوا عن أرضهم للمحتلّ”، مشيرًا إلى أن “أيّ قرار ضدّنا، أيّ قرار من دون أوكرانيا، هو أيضًا قرار ضدّ السلام، ولن يحقّق شيئًا”.

