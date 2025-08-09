زيلينسكي يحذر من اتخاذ أي “قرار من دون أوكرانيا”

كييف: حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، من أن القرارات المتّخذة من دون بلاده لن تجلب السلام، رافضًا فكرة التخلّي لروسيا عن أراضٍ، فيما يستعدّ الرئيسان الروسي والأمريكي لعقد قمّة الأسبوع المقبل.

وكتب زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي: “الأوكرانيون لن يتخلّوا عن أرضهم للمحتلّ”، مشيرًا إلى أن “أيّ قرار ضدّنا، أيّ قرار من دون أوكرانيا، هو أيضًا قرار ضدّ السلام، ولن يحقّق شيئًا”.

Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we… pic.twitter.com/JFg0rIeLzP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

(أ ف ب)