سياسة | دولي

زيلينسكي يحض الكونغرس الأمريكي على إقرار حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا

23 - فبراير - 2024

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واشنطن:  دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الكونغرس الأمريكي إلى إقرار حزمة المساعدات الإضافية لكييف، قائلا في مقابلة بُثت الخميس إن التقاعس عن القيام بذلك سيكلّف الأوكرانيين أرواحهم.

وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكيون الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا، وقد وجّه زيلينسكي نداءه خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” المفضلة لدى المحافظين الأمريكيين.

وقال زيلينسكي لمذيع قناة “فوكس نيوز” بريت باير خلال مقابلة بالقرب من خط المواجهة في أوكرانيا “هل ستنجو أوكرانيا من دون دعم الكونغرس؟ بالطبع. لكن ليس جميعنا”.

وحذّر الزعيم الأوكراني أيضا من أن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقا إذا انتصر في أوكرانيا.

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات، وهي تعد أكبر مانح لكييف على الإطلاق. لكن التمويل الحالي نفد، بينما حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس النواب يماطلون في تمرير حزمة المساعدات الجديدة.

ويعارض ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، مساعدة كييف، واستخدم نفوذه مؤخرا لعرقلة مشروع قانون أمريكي لإصلاح قوانين الحدود والهجرة كان سيتيح في مقايضة بين الديمقراطيين والجمهوريين بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي أمام مؤتمر ميونيخ للأمن السبت إنه مستعد لاصطحاب ترامب إلى الجبهة الأمامية في أوكرانيا، مضيفا أن صنّاع السياسات يجب أن يروا بأعينهم ما تنطوي عليه الحرب الحقيقية.

(أ ف ب)

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  1. يقول محمد علي:
    فبراير 23, 2024 الساعة 5:42 ص

    الطريق الأسلم والأقصر لأوكرانيا بعد فشل
    هجومها الذي حشدت له بالتعاون مع الغرب
    التفاوض مع بوتين..وإلا سيخسر زبلنسكي
    الجمل بما حمل ويترك وحده لمحكمة الآلهة..حيث الجحيم بانتظاره لوحده.

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