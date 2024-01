زيلينسكي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في تحطم طائرة عسكرية روسية

كييف: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء تحقيق دولي في تحطم طائرة عسكرية روسية في منطقة بيلغورود الحدودية.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي يوم الأربعاء إن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يحاول حاليا معرفة المزيد عن مصير العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين، وفقا لموسكو، الذين كانوا على متن الطائرة.

كما أصدر تعليماته إلى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بتزويد الشركاء الأجانب بجميع المعلومات المتاحة لأوكرانيا.

وقال: “دولتنا ستصر على الاستطلاع الدولي. من الواضح أن الروس يلعبون بأرواح السجناء الأوكرانيين، بمشاعر أقاربهم ومشاعر مجتمعنا”.

وتحطمت طائرة “إليوشن إيل-76” في منطقة بيلغورود غرب روسيا في منتصف النهار. ووفقا لتقارير روسية، لقي جميع الأشخاص الـ74 الذين كانوا على متنها حتفهم، بمن فيهم 65 أسير حرب من أوكرانيا. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن معلومات مستقلة حول من أو ما كانت تحمله الطائرة.

وأكد الجانب الأوكراني فقط أنه كان قد تم التخطيط لتبادل سجناء، ولكن تم إلغاؤه بعد ذلك. وتتهم أوكرانيا روسيا بأنها لم تبلغها بأنه كان ينبغي حماية المجال الجوي لبيلغورود بشكل خاص في سياق تبادل الأسرى.

Russian Air Force Ilyushin-76 has crashed in the southern Belgorod region bordering Ukraine. pic.twitter.com/T097m9shj9

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 24, 2024