زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا للحصول على درس في الدبلوماسية خلال زمن الحرب

نيويورك: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لزيارة بلاده من أجل الحصول على درس في الدبلوماسية خلال زمن الحرب.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية أنه في إشارة إلى تفاخر ترامب بأنه يمكنه أن ينهي الغزو الروسي لأوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابه، قال زيلينسكي إن المرشح الجمهوري للرئاسة في أمريكا يجب أن يأتي ليرى الوضع بنفسه.

وتابع زيلينسكي في حوار مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية يوم الأحد أن “الرئيس السابق ترامب قال إنه في حوالي 24 ساعة، يمكنه إدارة الأمر وإنهاء الحرب. وبالنسبة لي، ماذا يمكنني أن أقول؟ لذا فإنه أيضا، موضع ترحيب كبير”.

وأضاف “أدعو الرئيس ترامب. إذا كان بإمكانه الحضور إلى هنا، فسوف أحتاج إلى 24 دقيقة، نعم 24 دقيقة، فقط ليس أكثر، لأشرح للرئيس ترامب أنه لا يستطيع إدارة هذه الحرب”.

وأرجع زيلينسكي السبب في ذلك إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي شن الغزو ضد أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

وقال زيلينسكي يوم الأحد إنه لم يكن لديه أي اتصال مع ترامب منذ ترك الأخير منصبه في عام 2021.

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترامب يدعم أوكرانيا، أظهر زيلينسكي تشككه. وقال: “في الواقع، لا أعرف، آمل ذلك… وهذا لا يعتمد فقط على الرئيس بشكل مؤسسي. أعتقد أن الأمر يعتمد على رأي الأمريكيين، ومجتمعكم”.

(د ب أ)