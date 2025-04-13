زيلينسكي يدعو ترامب للمجيء إلى أوكرانيا لتفقد الدمار اللاحق بها

واشنطن: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة أوكرانيا لرؤية الدمار الذي خلفه العدوان الروسي، وذلك في مقابلة بثتها الأحد شبكة “سي بي إس” التلفزيونية الأمريكية.

وقال زيلينسكي في برنامج “60 دقيقة”، “من فضلكم، قبل اتخاذ أي نوع من القرارات، وقبل أي شكل من أشكال المفاوضات، تعالوا لرؤية الناس والمدنيين والمقاتلين والمستشفيات والكنائس والأطفال… تعالوا وانظروا، ثم فلنمضِ قدما بخطة لإنهاء الحرب”، مضيفا أن الرئيس الأمريكي “سيفهم ما فعله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

(أ ف ب)