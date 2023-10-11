زيلينسكي يدعو قادة العالم لزيارة إسرائيل “تضامناً” ويحذر من حرب عالمية ثالثة

واشنطن- “القدس العربي”: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء العالم لزيارة إسرائيل لإظهار التضامن معها و”ردع المزيد من العدوان” على حد قوله ، قائلا إن ذلك يمكن أن “يساعد في إنقاذ أمتك”.

وأدلى زيلينسكي، وهو يهودي، بهذه التصريحات يوم الأربعاء على هامش اجتماعات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وقبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، وهو تجمع شهري يضم ما يقدر بنحو 50 دولة تقدم الدعم العسكري لكييف في جهودها العسكرية ضد روسيا.

وقال :”علينا أن نفكر بشكل عكسي – علينا ألا نعطي الفرصة للمعتدين حتى للتفكير في الحرب العالمية الثالثة، أو موجة العدوان الجديدة، أو المأساة الكبيرة الجديدة”.

وأضاف “وهذا يعني أنه إذا كان هناك دعم سياسي كبير من الشعب، فهذا يعني الوحدة. ولهذا السبب أوصي بالذهاب إلى هناك، بالطبع، إذا كان الجانب الإسرائيلي مستعدًا”.