زيلينسكي يرى أن “الحرب ستنتهي بشكل أسرع” في ظل رئاسة ترامب

كييف (أوكرانيا): أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة عن اعتقاده بأن الحرب مع روسيا “ستنتهي بشكل أسرع”، في ظل رئاسة دونالد ترامب، مشيدا باتصاله الهاتفي مع الجمهوري رغم المخاوف من تراجع دعم واشنطن لبلاده.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسيلة الإعلام الأوكرانية “سوسبيلني” إنه “من المؤكد أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع مع سياسات الفريق الذي سيدير البيت الأبيض. هذا هو نهجهم، ووعدهم لمجتمعهم”.

وأضاف “الحرب ستنتهي، لكننا لا نعرف متى بالضبط”.

وأكد زيلينسكي أنه أجرى “تفاعلا بنّاء” مع دونالد ترامب خلال محادثتهما الهاتفية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف أن ترامب “سمع الأسس التي نعتمد عليها. ولم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا”.

وانتقد الرئيس الأمريكي المنتخب إنفاق إدارة جو بايدن عشرات المليارات من الدولارات لدعم كييف منذ بداية الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022، ووعد ترامب بحل هذا النزاع “خلال 24 ساعة” من دون أن يوضح الكيفية.

وجدد الجمعة وعده “بالعمل بجدية شديدة في ما يتعلق بروسيا وأوكرانيا”، لأن الحرب “يجب أن تتوقف”.

وتخشى أوكرانيا أن يضعف الدعم الأمريكي لها فيما تواجه قواتها صعوبات على الجبهة، أو أن يفرض عليها اتفاق يتضمن التنازل عن مناطق لروسيا.

(أ ف ب)