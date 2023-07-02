زيلينسكي يزور أوديسا ويتعهد باستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا

كييف: تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتكثيف الجهود لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في جنوب البلاد.

وخلال زيارة إلى مدينة أوديسا الساحلية، قال في رسالة مصورة: “معا، سننتصر. السواحل الأوكرانية لن تتسامح أبدا مع هؤلاء المحتلين”.

وأضاف: “من المؤكد أن العدو لن يملي شروطه في البحر الأسود”.

وقال: “المحتلون سيتملكهم القلق بشأن الاقتراب من شبه جزيرة القرم الخاصة بنا وساحلنا على بحر أزوف”.

كانت روسيا قد سيطرت على شبه جزيرة القرم في عام 2014، لكنها معترف بها دوليا كأراض أوكرانية، بينما تعرضت مدن على بحر أزوف للغزو من قبل القوات الروسية على مدار الحرب الدائرة منذ 16 شهرا.

وزار زيلينسكي قادة عسكريين في أوديسا وجنودا مصابين في المستشفى.

(د ب أ)