زيلينسكي يزور الجبهة في شرق اوكرانيا- (صور)

كييف- أوكرانيا:أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أنه زار الجبهة الشرقية، في المنطقة التي تضم بلدتي كوبيانسك وليمان اللتين يستهدفهما هجوم روسي.

وكتب زيلينسكي على تلغرام “اليوم نزور ألويتنا التي تقوم بمهمة قتالية في واحدة من أكثر المناطق سخونة، كوبيانسك وليمان”، وأرفق المنشور بمقطع فيديو يظهر فيه مع الجنود فيما يبدو أنه ملجأ محصن.

وأشار زيلينسكي إلى أنه “ناقش الوضع العملياتي في ساحة المعركة والقضايا الدائرة والاحتياجات مع قادة الألوية والمقاتلين”.

كما قام زيلينسكي بتكريم الجنود و”تفقد دبابات ليوبارد 2 ومركبات مشاة قتالية من طراز سي في-90″، التي قدمها الغرب إلى كييف من أجل هجومها المضاد والتي “شاركت في المعارك في قطاع كوبيانسك”، بحسب مدير مكتب الرئاسة أندريه إيرماك.



منذ حزيران/يونيو، تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في شرق البلاد وجنوبها، لكن في قطاع كوبيانسك، القوات الروسية هي من تتولى الهجوم.

وفي أغسطس/آب، دعت السلطات الأوكرانية السكان الذين يعيشون بالقرب من كوبيانسك إلى إخلاء هذه المناطق. وفي 20 أيلول/سبتمبر، قال الجيش إنه يخشى من وقوع هجمات روسية جديدة في المنطقة.

وكان زيلينسكي قد زار الجبهة مرات عدة منذ بداية الغزو الروسي، ولا سيما باخموت التي شهدت أعنف المعارك وأكثرها فتكاً.

وفي جنوب البلاد، أصيب 5 أشخاص في قصف روسي على قرية أنتونيفكا الواقعة في منطقة خيرسون، بحسب الحاكم أولكسندر بروكودين.

(أ ف ب)