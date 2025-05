زيلينسكي يشكر بايدن على قراراته “الجريئة” بشأن أوكرانيا

كييف: شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين نظيره الأمريكي جو بايدن على “الخطوات الجريئة” التي اتّخذها لدعم أوكرانيا، مرحّبا بالقرار “الصعب” ولكن “القوي” الذي أقدم عليه سيّد البيت الأبيض بسحبه ترشّحه لولاية ثانية.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنّ “الوضع الحالي في أوكرانيا وفي كلّ أنحاء أوروبا ليس أقلّ صعوبة. نحن نأمل، مخلصين، من القيادة الأمريكية القوية والمستمرة أن تصدّ الشرّ الروسي (عن كييف) وأن تمنعه من الانتصار”.

وأضاف أنّ “أوكرانيا ممتنّة للرئيس بايدن لدعمه الثابت لنضالها من أجل الحرية”.

وتابع الرئيس الأوكراني “سنظلّ دوماً شاكرين لقيادة الرئيس بايدن. لقد دعم بلادنا في أكثر الأوقات دراماتيكية في تاريخها، وساعدنا في منع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من احتلال بلادنا، وواصل دعمنا طوال هذه الحرب الرهيبة”.

