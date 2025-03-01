زيلينسكي يصل إلى لندن لإجراء مباحثات مع ستارمر والحلفاء الأوروبيين

لندن: وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن السبت لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء كير ستارمر، ثم الملك تشارلز الثالث وحلفاء كييف الأوروبيين، غداة مشادته الحادة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المتحدث باسم زيلينسكي للصحافيين “نحن في لندن”، مضيفا أن اللقاء مع ستارمر مقرر في وقت مبكر من مساء السبت قبل الاجتماع في اليوم التالي مع الملك وحضور قمة مع الزعماء الأوروبيين.
(أ ف ب)
ههه زيلنسكي المطرود من أروقة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي يتوسل بعصابة بريطانيا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين، يا للعجب العجاب 😎🤔😁
منطق البعض …من حق روسيا ان تُعربد و تحتل دولة مستقلة ذات سيادة ، بل و تريد محوها من الخارطة ! و ليس من حق الدفاع عن سيادتها و سلامة اراضيها ضد عدوان همجي روسي !؟ المتفق عليه أنه مهما كانت التبريرات و التأويلات ..فإن من حق الرئيس الاوكراني ( المنتخب) الدفاع عن سيادة بلاده و عدم الخضوع لللإبتزاز مهما كان مصدره ! أوكرانيا تدافع عن سيادتها ..كما دافعت الكويت يوما عن سيادتها ..و إستقلالها ! ما اقصر ذاكرة البعض !؟
ليس أمام زيلينسكي إلا الاستقالة.لقد خسر كل
أوراقه.فلا امريكا ولا روسيا سيتعاملان معه..
خصوصا ومدته للرئاسة انتهت قبل أشهر.