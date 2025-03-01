زيلينسكي يصل إلى لندن لإجراء مباحثات مع ستارمر والحلفاء الأوروبيين

لندن: وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن السبت لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء كير ستارمر، ثم الملك تشارلز الثالث وحلفاء كييف الأوروبيين، غداة مشادته الحادة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم زيلينسكي للصحافيين “نحن في لندن”، مضيفا أن اللقاء مع ستارمر مقرر في وقت مبكر من مساء السبت قبل الاجتماع في اليوم التالي مع الملك وحضور قمة مع الزعماء الأوروبيين.

(أ ف ب)