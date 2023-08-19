سياسة | دولي | أوروبا

زيلينسكي يصل السويد

منذ ساعة واحدة

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أثينا: وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إلى السويد في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين المحليين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأوضحت وكالة “أوكرين فورم” أن زيلينسكي الذي وصل صباح السبت إلى السويد برفقة زوجته أولينا زيلينسكا، سيركز في لقاءاته بالعاصمة ستوكهولم على أمن بلاده ودعم السويد لملف كييف الخاص بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الوكالة أن لقاءات زيلينسكي تشمل العائلة السويدية المالكة، ورئيس الوزراء أولف كريسترسون، ورئيس البرلمان أندرياس نورلين، وقادة الأحزاب السياسية.
وحتى منتصف أغسطس/آب الجاري، تبرعت السويد لأوكرانيا بمعدات دفاعية بقيمة 17 مليار دولار.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو، ولا تزال المواجهات بين الطرفين مستمرة على عدة جبهات.

(الأناضول)

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