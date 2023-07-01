سياسة | دولي | أوروبا

زيلينسكي يطالب قمة الأطلسي المقبلة بـ”دعوة” بلاده للانضمام للحلف

منذ ساعتين

حجم الخط
2

كييف (أوكرانيا): طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت قمّة حلف شمال الأطلسي التي تنعقد في فيلنيوس يومي 11 و12 تمّوز/يوليو الجاري بمنح بلاده “دعوة” للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف، قال زيلينسكي “نحن بحاجة في قمة فيلنيوس إلى إشارة واضحة للغاية وجليّة مفادها أنّه يمكن لأوكرانيا أن تصبح بعد الحرب عضواً كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي”.

وأضاف أنّ “هذه الدعوة للانضمام إلى الحلف هي الخطوة الأولى، خطوة عملية جدّاً، وستكون مهمّة جدّاً بالنسبة إلينا”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول 🕋🇹🇷أبو تاج الحكمة الأول : أمين الوديعة النبوية العظمى المقدسة وقائد لواء الإمام الرضا للسلام:
    يوليو 1, 2023 الساعة 5:40 م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    زيلينسكي يحلم كثيرا ومن حسنات الرئيس الفرنسي واظنها الحسنة الوحيدة له احيث صارحه انه لا يمكن قبول اوكرانيا بالناتو في المرحله القادمه ولعده سنوات واقترحَ عليه رابطه للتعاون بين اوكرانيا والاتحاد الاوروبي .
    من ناحية أخرى الاتحاد الأوروبي اللئيم ينظر لمصالحه فقط حيث كما استثنى تركيا المسلمة من عضوية الناتو كذلك استثنى اوكرانيا لأن خريطتها الجغرافية السياسية ليست ثابته حاليا وهنا يتبين لك مكر الاتحاد الاوروبي

    رد
  2. يقول محمد حسونة:
    يوليو 1, 2023 الساعة 6:43 م

    المضحك المبكي عندما نتخيل ان كل ماجرى لاكرانيا بسبب رغبه في دخول الحلف اي الناتو ..كان يمكن لاكرانيا كما عبر كسينجر ان تكون جسر للشرق والغرب وان تتجنب كل هذا الصراع ولكم في بريطانيا مثال والتي خرجت من الاتحاد الاوروبي وهم بجيناتهم اقرب لأوروبا وامريكا منكم ..لقد نسي الاكران اصولهم وتاريخهم وماقدمه الاتحاد السوفيتي ومن بعده روسيا لاكرانيا كبير ما زلت اذكر تضحيات الطيارين الروس الذين شاركو في اخماد مفاعل تشيرنوبيل وكيف كانو يرمون انفسهم بطائراتهم المحمله بالرصاص ويقذفون انفسهم بطائراتهم ..اليوم يتناسى شعب اكرانيا كل ذلك …الواضح ان روسيا قد تتحرك الى مابعد الدونباس حتى الوصول الى حدود بولندا التي قد تندلع بسببها حرب عالمية ثالثه فلا امن لروسيا بدون اكرانيا كامله اي اعني ميلاروسيا…

    رد

أخبار ذات صلة

بيان مشترك: ترشيح أوكرانيا سيكون أولوية للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي
منذ 5 ساعات
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية زار أوكرانيا سرا
منذ 12 ساعة
هيومن رايتس ووتش تكشف أدلة جديدة على استخدام أوكرانيا ألغاما محظورة
30 - يونيو - 2023
الكرملين يعلق على زلة لسان بايدن بعد ذكره العراق بدلا من أوكرانيا
29 - يونيو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية