زيلينسكي يطالب قمة الأطلسي المقبلة بـ”دعوة” بلاده للانضمام للحلف

كييف (أوكرانيا): طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت قمّة حلف شمال الأطلسي التي تنعقد في فيلنيوس يومي 11 و12 تمّوز/يوليو الجاري بمنح بلاده “دعوة” للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف، قال زيلينسكي “نحن بحاجة في قمة فيلنيوس إلى إشارة واضحة للغاية وجليّة مفادها أنّه يمكن لأوكرانيا أن تصبح بعد الحرب عضواً كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي”.
وأضاف أنّ “هذه الدعوة للانضمام إلى الحلف هي الخطوة الأولى، خطوة عملية جدّاً، وستكون مهمّة جدّاً بالنسبة إلينا”.
(أ ف ب)
بسم الله الرحمن الرحيم
زيلينسكي يحلم كثيرا ومن حسنات الرئيس الفرنسي واظنها الحسنة الوحيدة له احيث صارحه انه لا يمكن قبول اوكرانيا بالناتو في المرحله القادمه ولعده سنوات واقترحَ عليه رابطه للتعاون بين اوكرانيا والاتحاد الاوروبي .
من ناحية أخرى الاتحاد الأوروبي اللئيم ينظر لمصالحه فقط حيث كما استثنى تركيا المسلمة من عضوية الناتو كذلك استثنى اوكرانيا لأن خريطتها الجغرافية السياسية ليست ثابته حاليا وهنا يتبين لك مكر الاتحاد الاوروبي
المضحك المبكي عندما نتخيل ان كل ماجرى لاكرانيا بسبب رغبه في دخول الحلف اي الناتو ..كان يمكن لاكرانيا كما عبر كسينجر ان تكون جسر للشرق والغرب وان تتجنب كل هذا الصراع ولكم في بريطانيا مثال والتي خرجت من الاتحاد الاوروبي وهم بجيناتهم اقرب لأوروبا وامريكا منكم ..لقد نسي الاكران اصولهم وتاريخهم وماقدمه الاتحاد السوفيتي ومن بعده روسيا لاكرانيا كبير ما زلت اذكر تضحيات الطيارين الروس الذين شاركو في اخماد مفاعل تشيرنوبيل وكيف كانو يرمون انفسهم بطائراتهم المحمله بالرصاص ويقذفون انفسهم بطائراتهم ..اليوم يتناسى شعب اكرانيا كل ذلك …الواضح ان روسيا قد تتحرك الى مابعد الدونباس حتى الوصول الى حدود بولندا التي قد تندلع بسببها حرب عالمية ثالثه فلا امن لروسيا بدون اكرانيا كامله اي اعني ميلاروسيا…