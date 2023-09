زيلينسكي يطالب وزير الدفاع الجديد بإعادة بناء الثقة.. وبلينكن يشيد بـ”الصمود الاستثنائي” لأوكرانيا- (صور)

كييف: كلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع الجديد رستم عميروف بالحد من البيروقراطية وتعزيز الثقة في وزارته بعد سلسلة من مزاعم الفساد.

وعزل زيلينسكي وزير الدفاع السابق في أعقاب اتهامات فساد وجهتها بعض وسائل الإعلام الأوكرانية للوزارة وكان أبرزها يتعلق بمشتريات. وقال محللون عسكريون إن التغيير لن يكون له تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا.

وبينما يجري تقديم عميروف لكبار قادة الجيش ومسؤولي الدفاع، غداة موافقة البرلمان على تعيينه، حدد زيلينسكي له الأولويات التي تشمل تطوير التعاون الدولي وتوجيه أوكرانيا صوب الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي.

وحل عميروف (41 عاما) محل أوليكسي ريزنيكوف الذي ساهم في جمع مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الغربية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي. ولم يواجه ريزنيكوف نفسه اتهامات بالفساد لكنه كان فريسة لحملة تشهير.

وقال عميروف إن أولوياته ستشمل جعل الوزارة المؤسسة الرئيسية لتنسيق قوات الدفاع، وتعزيز القيمة المرتبطة بالجنود الأفراد، وتطوير الصناعة العسكرية في أوكرانيا، ومحاربة الفساد.

ومن جهة أخرى، أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس بقوة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، خلال زيارة إلى منطقة تشيرنيغيف التي احتلّتها موسكو في بداية الحرب.

وزار بلينكن قبو مدرسة في ياجيدني، حيث احتجزت القوات الروسية عشرات القرويين، من بينهم كبار سن وأطفال.

وقال “هذا مجرد مبنى واحد… (لكن) هذه قصة رأيناها مراراً وتكراراً”.

وأضاف “لكننا نشهد أيضاً شيئاً آخر قوياً بشكل لا يصدق… الصمود الاستثنائي للشعب الأوكراني”.

وكانت القوات الروسية قد استولت على أجزاء من تشيرنيغيف، بما في ذلك ياجيدني، بعد وقت قصير على بداية الحرب.

وانسحبت بعد حوالي شهر، فيما استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على ياجيدني في 30 آذار/ مارس 2022. غير أنّ الجيش الروسي ترك المدن مدمّرة والأراضي مليئة بالألغام.

وقال بلينكن إنّ ما يصل إلى ثلث أراضي أوكرانيا تكسوه ألغام أو ذخائر غير منفجرة الآن، مضيفا “لكن الأوكرانيين يتوحّدون للتخلّص من الذخائر والألغام ولاستعادة الأرض”.

وأكد الوزير الأمريكي أنّ واشنطن “فخورة” بدعم جهود أوكرانيا “لمواجهة العدوان في الوقت الذي تتعافى فيه وأثناء إعادة الإعمار”.

(وكالات)

Though the overall effort will take years, courageous Ukrainians are working now to clear their roads, parks, and playgrounds from mines and unexploded ordinances. The United States is supporting their efforts with $90.5 million in additional demining assistance. pic.twitter.com/a8HB9EupXK

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 7, 2023