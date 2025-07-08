زيلينسكي يعتزم استبدال سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن لإرضاء ترامب

كييف/واشنطن: وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على استبدال سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، خلال مكالمة هاتفية أجراها مؤخرًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز”، اليوم الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة البريطانية، نقلًا عن مصدرين مطّلعين على الأمر، إلى أن الجانبين يجريان حاليًا محادثات بشأن المرشحين المحتملين لخلافة ماركاروفا، علمًا بأن التعيين يتطلب موافقة من كلا البلدين.

وتشغل ماركاروفا منصب سفيرة أوكرانيا في واشنطن منذ عام 2021، لكنها تعرضت لانتقادات من بعض الجمهوريين بسبب “ارتباطها الوثيق بالحزب الديمقراطي”.

وقد يُنظر إلى قرار استبدالها كمحاولة من زيلينسكي لتهدئة ترامب في توقيت حساس بالنسبة لأوكرانيا، إذ كانت واشنطن قد علّقت، الأسبوع الماضي، تسليم شحنات من الأسلحة تم إقرارها مسبقًا، في وقت تواصل فيه روسيا شنّ ضربات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء غزوها الشامل لأوكرانيا.

تعديل وزاري واسع النطاق مرتقَب

ووفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة، يعتزم زيلينسكي الإعلان عن استبدال ماركاروفا الأسبوع المقبل، في إطار تعديل وزاري واسع النطاق، ضمن سلسلة تغييرات أجراها الرئيس الأوكراني منذ بداية الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى قوله إن زيلينسكي يسعى لتعيين شخصية توصف بأنها “بارعة في التفاوض”، و”مفهومة جيدًا من قبل البيت الأبيض، وفي الوقت ذاته من قبل الكونغرس”.

(د ب أ)