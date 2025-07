زيلينسكي يعلن أن فرنسا ستدرّب لواء جديدا من الجنود الأوكرانيين 

باريس- “القدس العربي”:

بعد لقاء الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء في بروكسل، على هامش اجتماعات المجلس الأوروبي، أعلن الأخير أن فرنسا ستقوم بتدريب جنود أوكرانيين جدد.

زيلينسكي قال في منشور له على شبكات التواصل الاجتماعي: “لقد عقدت اجتماعا مثمرا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أجرينا مناقشة تفصيلية وجهاً لوجه، ركزنا فيها على الأولويات الرئيسية لتعزيز موقف أوكرانيا ضد العدوان الروسي. وما يزال التركيز واضحا على تعزيز قدرات الدفاع الجوي”.

