سياسة | دولي

زيلينسكي يعلن عن محادثة هاتفية مع ترامب الأربعاء ويحذّر من تقديم “أي تنازلات” لروسيا

19 - مارس - 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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هلسنكي: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيتحدث في وقت لاحق الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاطلاع على تفاصيل محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليوم السابق.

وصرّح زيلينسكي في مؤتمر صحافي في فنلندا “اليوم سأتحدث مع الرئيس ترامب وسنناقش الخطوات المقبلة”.

دعا الرئيس الأوكراني إلى عدم تقديم “أي تنازلات” لروسيا التي تطالب بوقف المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا قبل أي وقف إطلاق نار شامل.

وقال زيلينسكي خلال المؤتمر الصحافي “لا أعتقد أنه يجب قبول أي تنازلات فيما يتعلّق بالمساعدات المقدّمة لأوكرانيا، بل على العكس، يجب تعزيزها”.

(أ ف ب)

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  1. يقول علي:
    مارس 19, 2025 الساعة 11:13 ص

    قالها لك ترمب..انت لا تملك أي أوراق ضغط بيدك على روسيا.المعنى واضح.

    رد

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