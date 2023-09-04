زيلينسكي يعين المسلم رستم عميروف وزيرا لدفاع أوكرانيا خلفا لليهودي أوليكسي ريزنيكوف

لندن ـ “القدس العربي” ووكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه عين المسلم رستم عميروف وزيرا للدفاع، ليحل محل اليهودي أوليكسي ريزنيكوف، وهي خطوة كانت متوقعة منذ فترة.

ويتولى عميروف (41 عاما) حاليا منصب رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية. وهو قيادي من مسلمي “التتار” بشبه جزيرة القرم.

وكات صحيفة “إسرائيل تايمز” نقلت عن الوزير ريزنيكوف تصريحا له عبر فيه عن نقده لموقف إسرائيل من الحرب في أوكرانيا، وقوله “إن حقيقة أنه من أصل يهودي عززت خيبة أمله من موقف إسرائيل”.

وقال زيلينسكي إنه سيقدم مقترحا للبرلمان لتبنى القرار والتصديق عليه.

وأشار زيلينسكي في رسالة مصورة بالفيديو إلى أن ريزنيكوف أمضى 550 يوما في منصب وزير للدفاع منذ بدء الغزو الشامل الذي شنته روسيا في شباط/فبراير

وقال زيلينسكي في رسالته:”أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع كل من الجيش والمجتمع الأوكراني ككل”.

وجاءت هذه الخطوة بعد تقارير إعلامية أوكرانية أفادت بقرب استبدال ريزنيكوف. وقال مراقبون إن زيلينسكي أراد إقالة ريزنيكوف، الذي يتهم بالفساد في وزارته، قبل زيارته للولايات المتحدة، الداعم الأكبر لأوكرانيا، والمقررة قبل أقل من أسبوعين.

وأعرب ريزنيكوف بشكل متكرر عن استعداده للرحيل، مع وجوب العثور على بديل له. وقال إنه تحدث مع زيلينسكي حول توليه منصب مختلف.

وعقب قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستبداله، تقدم ريزنيكوف باستقالته رسميا للبرلمان، لكنه دافع عن أدائه في مواجهة الحرب واسعة النطاق التي بدأتها روسيا قبل أكثر من 18 شهرا.

وقال ريزنيكوف، عبر فيسبوك اليوم الاثنين، إنه قدم استقالته إلى البرلمان “وفقا لقرار” زيلينسكي.

وكان ريزنيكوف مفاوضا رئيسيا مع شركات الأسلحة الغربية الكبرى.

وأشار ريزنيكوف، في رسالته إلى رئيس البرلمان، إلى أنه تم رفض تسلم صواريخ ستينغر المضادة للطائرات لدى توليه منصبه، بينما أوكرانيا تتلقى الآن طائرات مقاتلة ودبابات حديثة وأنظمة مضادة للطائرات وصواريخ بعيدة المدى والمزيد من الأسلحة.

وأعرب ريزنيكوف في مقابلة في وقت سابق، عن توقعه نشر مقاتلات من طراز إف 16 وعد بها الحلفاء الغربيون ضد روسيا في الربيع المقبل.

وقال لوكالة أنباء ” أوكرينفورم” الأوكرانية الرسمية إنه هناك حاجة إلى عوامل رئيسية أخرى إضافة إلى تدريب الطيارين على المقاتلات في البلاد، ألا وهي البنية التحتية والمتخصصين والمنشآت الخاصة بصيانة الطائرات.

وأضاف أن هذا يعني أنه لن يتم نشر المقاتلات على الخطوط الأمامية قبل الربيع.