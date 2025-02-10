زيلينسكي يقترح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بديلا عن روسيا لتوفير الطاقة لأوروبا

كييف: أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رغبته في أن تصبح أوروبا أكثر استقلالا عن روسيا في مجال الطاقة، وذلك في أعقاب فصل محطة كهرباء دول البلطيق عن روسيا، كما اقترح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كموردين محتملين.

وقال زيلينسكي الأحد، في أعقاب إعلان استونيا ولاتفيا وليتوانيا عن ربط محطاتهم الكهربائية بالشبكة الأوروبية، عقب الانفصال عن شبكة الطاقة الروسية ” لن تتمكن موسكو بعد الآن من استخدام الطاقة كسلاح ضد دول البلطيق”.

وأضاف زيلينسكي “هذا المسار الذين نريد أن تتبعه أوروبا بأكملها- جميعنا في القارة”.

وأوضح” علينا أن نعمل بصورة أكبر مع أمريكا- الغاز الطبيعي المسال والنفط، علينا أن نعمل بصورة أكبر مع شركائنا في الدول المجاورة بالاتحاد الأوروبي، في هذه المنطقة لاستيراد الطاقة الضرورية”.

واقترح زيلينسكي دولا في القوقاز والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكون بديلا عن روسيا كمورد للطاقة”. وقال “كلما قل اعتماد الأوروبيين على روسيا، كلما تمكنا من ضمان أمن موثوق فيه للجميع في أوروبا في توقيت مبكر”.

(د ب أ)