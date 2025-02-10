زيلينسكي يقترح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بديلا عن روسيا لتوفير الطاقة لأوروبا

كييف: أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رغبته في أن تصبح أوروبا أكثر استقلالا عن روسيا في مجال الطاقة، وذلك في أعقاب فصل محطة كهرباء دول البلطيق عن روسيا، كما اقترح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كموردين محتملين.
وقال زيلينسكي الأحد، في أعقاب إعلان استونيا ولاتفيا وليتوانيا عن ربط محطاتهم الكهربائية بالشبكة الأوروبية، عقب الانفصال عن شبكة الطاقة الروسية ” لن تتمكن موسكو بعد الآن من استخدام الطاقة كسلاح ضد دول البلطيق”.
وأضاف زيلينسكي “هذا المسار الذين نريد أن تتبعه أوروبا بأكملها- جميعنا في القارة”.
وأوضح” علينا أن نعمل بصورة أكبر مع أمريكا- الغاز الطبيعي المسال والنفط، علينا أن نعمل بصورة أكبر مع شركائنا في الدول المجاورة بالاتحاد الأوروبي، في هذه المنطقة لاستيراد الطاقة الضرورية”.
واقترح زيلينسكي دولا في القوقاز والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكون بديلا عن روسيا كمورد للطاقة”. وقال “كلما قل اعتماد الأوروبيين على روسيا، كلما تمكنا من ضمان أمن موثوق فيه للجميع في أوروبا في توقيت مبكر”.
(د ب أ)
من هذا الصهيوني لينظر بالسياسه وكان العرب صحيفه السبوع الماضي لا قيمه لهم بل بئر بترول! بترول العرب يجب ان يكون في خدمه العرب ايها الجهلاء العرب العرب
يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن
تفكير منطقي الا اذا احترم الغرب المنطقة العربية واراد تسوية القضية الفلسطينية بمنظور متوازن وليس هضم الحقوق فيمكن للغرب التعايش مع العالم العربي في امن وسلام فقد رأي بأم عينه عدوانية روسيا او ابتزازها لهم
حتى الولايات المتحدة ستخنق اوروبا وتبتزها وليس لاوروبا سوى جوارها العربي … وهذه حقيقة تاريخية ازلية مرتبطة منذ قيام روما الى نهاية الكون … و المفكرين الغربيين يعرفون هذا الترابط المصالحي
مهرج دمر بلاده….كل من يعتمد على الناتو و خاصة امريكا مصيره الدمار