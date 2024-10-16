سياسة | دولي | أوروبا

زيلينسكي يقدم “خطة النصر” إلى البرلمان الأوكراني اليوم

16 - أكتوبر - 2024

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كييف: من المقرر أن يقدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إستراتيجيته الجديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى البرلمان الأوكراني، حسبما أعلن مكتبه في كييف قبل الجلسة الاستثنائية التي ستعقد اليوم الأربعاء.

وقام زيلينسكي مؤخرا بجولة في العواصم الغربية، بما في ذلك واشنطن ولندن وباريس وروما وبرلين، لتقديم “خطة النصر” الخاصة به.

واستنادا إلى تصريحات سابقة، فإن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) هي جزء من إستراتيجية زيلينسكي.

كما تطالب أوكرانيا بالسماح لها باستخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية بهدف نقل الحرب إلى داخل المجتمع الروسي بشكل أقوى.

وتأمل كييف أيضا في زيادة الاستثمارات الغربية في صناعة الأسلحة الأوكرانية.

وأعرب زيلينسكي مرارا وتكرارا عن أمله في إنهاء الحرب بشروط أوكرانيا خلال عام 2025.

(د ب أ)

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  1. يقول علي:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 7:39 ص

    أصبح لديه انفصام شخصية.مثله مثل الوالي
    داوود باشا عندما تمادى وأراد الانفصال عن
    الدولة العثمانية..فكانت نهايته على اسوار
    بغداد القرن الثامن عشر.

    رد

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