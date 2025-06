زيلينسكي يقول إنه لن يعتذر لترامب وأن علاقته به يمكن إصلاحها بعد المواجهة بينهما في البيت الأبيض

واشنطن: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن علاقته بدونالد ترامب قادرة على الصمود بعد المشادة الكلامية بينهما الجمعة في المكتب البيضوي، عندما ذهب الرئيس الأمريكي إلى حد التهديد أمام الكاميرات بـ”التخلي” عن أوكرانيا.

ولم يُوقَّع الاتفاق بشأن الاستغلال المشترك للثروات المعدنية الأوكرانية الذي زار زيلينسكي واشنطن من أجله. كما ألغي مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيسين.

غير أنّ ترامب قال على شبكته الاجتماعية تروث سوشل إن ضيفه “يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام”.

وأكّد ترامب أنه يريد “وقفا لإطلاق النار الآن” في أوكرانيا، بعد المشادة الكلامية مع زيلينسكي.

وقال ترامب للصحافة أثناء مغادرته البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا، إن زيلينسكي “بالغ في تقدير موقفه” خلال المشادة الكلامية. وانتقد ترامب معارضة زيلينسكي لوقف إطلاق النار مع روسيا.

واعتبر زيلينسكي من جهته أنه لا يدين لترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” بُثت مساء الجمعة “أنا أحترم الرئيس (ترامب) وأحترم الشعب الأمريكي”.

وعندما سأل مذيع البرنامج زيلينسكي إن كان على استعداد للاعتذار من ترامب، أجاب الرئيس الأوكراني “أعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين وصادقين جدا، وأنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئا سيئا”.

وشدد زيلينسكي الذي تعرضت بلاده للغزو الروسي قبل ثلاث سنوات، على أنه “لا يوجد أحد يريد إنهاء الحرب أكثر منا”.

واعتبر زيلينسكي أنّ علاقة كييف بالولايات المتحدة يمكن “بالطبع” إنقاذها، عقب المشادة الكلامية.

وقال زيلينسكي لشبكة فوكس نيوز إنّه يمكن “بالطبع” إصلاح العلاقات بين البلدين “لأنّ هذه علاقات تتجاوز حدود الرئيسَين، إنّها علاقات قوية وتاريخية بين شعبينا”، مضيفا أنه لا يريد أن يخسر الولايات المتحدة كشريك.

وشدد زيلينسكي على أنه يريد أن يكون ترامب “أكثر إلى جانبنا” في المفاوضات لإنهاء النزاع.

وأشار زيلينسكي إلى أنه سيكون “صعبا” على بلاده أن تنتصر في الحرب أو أن تتصدى لروسيا إذا لم تتواصل المساعدات الأمريكية، وذلك بعد ساعات على تهديد نظيره الأمريكي بالتخلي عن كييف إذا لم تُقدّم تنازلات لتسوية النزاع مع موسكو.

وقال زيلينسكي لفوكس نيوز “سيكون الأمر صعبا من دون دعمكم، ولكن لا يمكننا أن نخسر قيمنا وشعبنا. لا يمكننا أن نخسر حريتنا”. وشدد على أن أوكرانيا “لا تريد أن تخسر” الدعم الأمريكي.

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض بشكل مبكر الجمعة بعد مواجهة كلامية غير مسبوقة مع ترامب في المكتب البيضاوي. وهدد الرئيس الأمريكي ضيفه بالتخلي عن أوكرانيا إذا لم يقدم تنازلات لتسوية النزاع مع روسيا.

وكتب زيلينسكي في منشور على موقع “إكس” بعد مغادرته مقر الرئاسة الأمريكية “شكرا أمريكا، شكرا على الدعم، شكرا على هذه الزيارة. شكرا للرئيس والكونغرس والشعب الأمريكي”. وأضاف “أوكرانيا بحاجة إلى سلام عادل ودائم ونحن نعمل على ذلك”.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025