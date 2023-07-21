زيلينسكي يعزل سفيره في المملكة المتحدة بعد أن انتقده ويقيل وزيراً عقب “سوء فهم” حول أهمية الثقافة أثناء الحرب

لندن- كييف: أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، سفيره لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، وهو شخصية رئيسية في العلاقات بين كييف ولندن، وفقاً لمرسوم نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت.

ولا يذكر هذا المرسوم أسباب القرار، ولكن السفير كان قد انتقد مؤخراً الرئيس الأوكراني، معرباً عن أسفه لـ”سخريته” التي استهدفت وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الذي طالب أوكرانيا بإبداء مزيد من الامتنان للمساعدة العسكرية التي قدّمها حلفاؤها.

في 12 تموز/يوليو، على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في ليتوانيا، أكد بن والاس أنّ المملكة المتحدة “ليست أمازون” لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، معتبراً أنّه يمكن أن تظهر كييف المزيد من “الامتنان”.

وتعدّ المملكة المتحدة واحدة من أقوى الداعمين لكييف وأحد أبرز من قدم لها مساعدات عسكرية منذ بداية النزاع مع روسيا.

وردّ فولوديمير زيلينسكي على ذلك في مؤتمر صحافي، مؤكداً أنّه “ممتن” للغاية للشعب البريطاني.

وقال الرئيس الأوكراني مرّة أخرى مازحاً “ليخبرني كيف يمكنني التعبير عن امتناني بخلاف ذلك؟ أو يمكننا الاستيقاظ في الصباح والتعبير عن امتناننا شخصياً للوزير؟”.

وفي اليوم التالي، أعرب فاديم بريستايكو عن أسفه لأنّ رد زيلينسكي جاء مع “بعض السخرية”.

وقال في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” البريطانية، “لا أعتقد بأنّ هذه السخرية صحية. يجب ألا نُظهر للروس أنّ شيئاً ما يحدث بيننا، يجب أن يعلموا أنّنا نعمل معاً”، مشدّداً على ضرورة تهدئة العلاقات مع المملكة المتحدة.

وأضاف السفير “إذا حدث شيء ما، يستطيع بن (والاس) الاتصال بي ويخبرني بكل ما يريد”.

الدبلوماسي المحترف فاديم بريستايكو كان سفيراً لأوكرانيا في المملكة المتحدة منذ تموز/يوليو 2020 بعد أن شغل منصب وزير الخارجية من العام 2019 إلى العام 2020.

زيلينسكي يقيل وزيراً

وفي وقت سابق أعلن وزير الثقافة الأوكراني استقالته من منصبه، الجمعة، جراء ما قال إنه “سوء الفهم” بشأن استخدام أموال عامة لتمويل مشاريع ثقافية، في الوقت الذي تحاول فيه كييف التصدّي للغزو الروسي.

وكتب أولكساندر تكاتشينكو عبر تلغرام: “قدّمت استقالتي إلى رئيس الوزراء، الخميس، بسبب سلسلة أحداث تخللها سوء فهم حول أهميّة الثقافة أثناء الحرب”.

وأضاف: “أثناء الحرب الموازنة والأموال المخصصة للثقافة لا تقلّ أهمية عن تلك المخصصة للطائرات المسيّرة، لأن الثقافة هي درع هويتنا وحدودنا”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، الخميس، إلى استبدال وزير الثقافة، منتقداً صرفه أموال من الميزانية العامة على مشاريع ثقافية على حساب الدفاع.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: ” في أوقات الحرب، كالتي نمرّ بها، يجب تكريس الدولة جلّ اهتمامها ومواردها للدفاع”.

واعتبر أنّ “المتاحف والمراكز الثقافية والمعالم والمسلسلات التلفزيونية كلّها مهمّة، ولكن الآن هناك أولويات أخرى”، داعياً للبحث عن موارد لها خارج الميزانية العامة، وليس استخدام أموال الدولة.

وأشار إلى أنه طلب من رئيس الوزراء دينيس شميغال استبدال تكاتشينكو.

وكانت وسيلة الإعلام “أوكرايينسكا برافدا” ذكرت أنّ وزارة الثقافة قررت تخصيص 448 مليون هريفنيا (نحو 11 مليون يورو) لإنتاج مسلسلات تلفزيونية.

وبحسب إذاعة راديو “أوروبا الحرة”، شدد وزير الثقافة المنتهية ولايته أيضًا على فكرة تخصيص 500 مليون هريفنيا (12 مليون يورو) لاستكمال بناء متحف هولودومور الوطني، تخليدًا لذكرى ضحايا المجاعة التي تسببت بها السلطات السوفياتية في أوائل الثلاثينيات في أوكرانيا وأدت إلى وفاة ملايين الأشخاص.

وأشار تكاتشينكو إلى أنه “إذا قال أحدهم إنه لا ينبغي بناء المتحف خلال الحرب، فليقدم حججًا أخرى غير الحاجة إلى إنفاق الأموال على إعادة الإعمار لأنها متوفرة”، بحسب مقال نُشر الخميس.

(وكالات)