سياسة | دولي

زيلينسكي يكشف أن دخل أسرته بلغ حوالي 365 ألف دولار في 2024

31 - مارس - 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

حجم الخط
0

كييف: قال المكتب الصحافي الرئاسي الأوكراني يوم الأحد نقلا عن إعلان أصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعائلته أن دخله وعائلته بلغ 15,2 مليون هريفنيا (حوالي 365 ألف دولار) العام الماضي.

وجاء ما يقرب من نصف الدخل من بيع السندات الحكومية، في حين شمل المبلغ المتبقي راتب زيلينسكي والفوائد المصرفية وإيرادات الإيجار من العقارات الخاصة.

وقال المكتب الصحافي الرئاسي في بيان: “ظل الرصيد النقدي لعائلة الرئيس في نهاية عام 2024 دون تغيير إلى حد كبير”، على الرغم من أنه لم يحدد المبلغ بالضبط.

وقبل توليه منصبه، كان زيلينسكي ممثلا معروفا ومنتجا سينمائيا وكاتب سيناريو. وتختلف تقديرات ثروته الإجمالية، حيث تشير بعض المصادر إلى أنه يمتلك عدة ملايين من الدولارات، لكن الأرقام الدقيقة غير معروفة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة “يونيان” للأنباء أن طفلي زيلينسكي، أوليكساندرا وكيريلو، لا يزالان في أوكرانيا. ونظرا لمتطلبات منصبه والحرب الدائرة، قال الرئيس إنه يتبع “برنامج 5+5” لقضاء الوقت مع العائلة – قضاء خمس دقائق معا في الصباح وخمس دقائق أخرى في المساء.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

قادة عسكريون غربيون يبحثون نشر قوات في أوكرانيا وسط تحذيرات روسية
2 - أبريل - 2025
وزيرة الخارجية الألمانية تحذر أمريكا من خطط المماطلة الروسية
1 - أبريل - 2025
الكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تنفيذ أفكار تتعلق بالتسوية الأوكرانية
31 - مارس - 2025
مفاوضات في الرياض بين كييف وواشنطن لبحث وقف الحرب في أوكرانيا
23 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية