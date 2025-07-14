زيلينسكي يكلف النائبة الأولى لرئيس الوزراء بتولي قيادة الحكومة الأوكرانية

كييف: كلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي النائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو اليوم الاثنين بقيادة حكومة جديدة، وذلك مع تضاؤل احتمالات إنهاء الحرب مع روسيا.

يأتي القرار الذي يتطلب موافقة البرلمان في وقت تعثرت فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع ووسط سعي أوكرانيا إلى إنعاش اقتصادها الذي يتعرض لضائقة مالية وتعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس “ناقشنا… تدابير ملموسة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لأوكرانيا وتوسيع برامج دعم الأوكرانيين وزيادة إنتاجنا المحلي من الأسلحة”.

وتابع قائلا “سعيا لتحقيق هذا الهدف، نبدأ عملية تحول في السلطة التنفيذية في أوكرانيا”. وأضاف أنه اقترح أن تتولى سفيريدينكو قيادة حكومة أوكرانيا “لتطوير عملها بشكل جذري”.

وسفيريدينكو البالغة 39 عاما خبيرة اقتصادية وتشغل منصب النائبة الأولى لرئيس الوزراء منذ 2021. ولعبت دورا رئيسيا في المفاوضات بشأن اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة.

وتعتمد أوكرانيا على المساعدات المالية من حلفائها الغربيين لتمويل الإنفاق الاجتماعي والإنساني، إذ يُخصص الجزء الأكبر من إيرادات الدولة لتمويل الجيش وإنتاج الأسلحة.

وحث زيلينسكي شركاء كييف على المساعدة في تمويل صناعة الأسلحة، بما في ذلك من خلال مشاريع دفاعية مشتركة.

(رويترز)