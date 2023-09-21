بايدن يعلن أن دبابات أبرامز ستصل أوكرانيا في “الأسبوع المقبل” وزيلينسكي يناشد الكونغرس مواصلة الدعم العسكري

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن أولى دبابات “أبرامز ام1” الأمريكية ستصل أوكرانيا في “الأسبوع المقبل” لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير بوتيرة بطيئة.

وقال بايدن في البيت الأبيض وبجانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “في الأسبوع المقبل تصل أولى دبابات أبرامز الأميركية إلى أوكرانيا”.

وناشد زيلينسكي المشرعين الأمريكيين، الخميس، مواصلة دعم بلاده في الحرب مع روسيا وسط تشكيك الجمهوريين في ما إذا كان الكونغرس ينبغي له أن يوافق على جولة جديدة من المساعدات.

وبعد السعي إلى حشد الدعم الدولي في الأمم المتحدة، ذهب زيلينسكي إلى واشنطن في زيارة تتضمن اجتماعات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة عسكريين في وزارة الدفاع (البنتاغون) وخطابا في المساء في متحف الأرشيف الوطني.

ووصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض بعد الظهر للاجتماع مع بايدن الذي من المقرر أن يعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا حجمها 325 مليون دولار.

وعلى الرغم من أن بايدن وأغلب زعماء الكونغرس ما زالوا يدعمون تقديم مساعدات إلى أوكرانيا مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، سيواجه زيلينسكي حشدا أكثر تشددا مما كان عليه عندما زار واشنطن قبل تسعة أشهر.

وأفاد منشور من السناتور كريس ميرفي على منصة إكس بأن زيلينسكي، الذي كان يرتدي الزي العسكري الأخضر ليعكس مكانته كقائد في وقت الحرب، قدم إفادة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي مكتمل العدد في غرفة المجلس العتيقة بمبنى الكونغرس (الكابيتول) وتلقى تصفيقا حارا وقوفا عدة مرات.

وقال زيلينسكي للصحافيين في الكابيتول عقب الاجتماع “أجرينا حوارا رائعا”.

وذكر زعيم الأغلبية تشاك شومر في غرفة مجلس الشيوخ بعد الإفادة التي جرت خلف أبواب مغلقة أن زيلينسكي قال لأعضاء المجلس إن المساعدات العسكرية ضرورية لجهود أوكرانيا في الحرب.

ونقل شومر عن زيلينسكي قوله “إن لم نحصل على المساعدات، فسنخسر الحرب”.

وأجرى زيلينسكي مباحثات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وقادة كبار آخرين بالبنتاغون. وزار النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بالبنتاغون، حيث وضع هو وزوجته باقتين من دوار الشمس والسوسن وأزهار أخرى.

حزمة مساعدة جديدة

في ظل استمرار الهجوم المضاد الأوكراني والجدال المرير في الكونغرس على الإنفاق قبل إغلاق محتمل للحكومة، تزايد عدد الجمهوريين المشككين في جدوى مساعدات بمليارات الدولارات أرسلتها واشنطن إلى كييف لتلبية الاحتياجات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

وأرسلت الولايات المتحدة مساعدات أمنية وإنسانية بنحو 113 مليار دولار لحكومة زيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022.

ومع ذلك، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحافيين إن بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا اليوم الخميس ستشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى لمساعدة كييف قبل شتاء قاس.

وذكر مسؤول أمريكي أن الحزمة ستشمل أيضا الدفعة الثانية من الذخائر العنقودية المستخدمة في مدافع هاوتزر عيار 155 ملليمترا.

وأظهر استطلاع رأي لرويترز/إبسوس أن أغلبية كبيرة من الأمريكيين يدعمون تقديم أسلحة إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها أمام روسيا.

(رويترز)