زيلينسكي يندد بالهجوم الإيراني ويطالب بمساعدة بلاده مثل إسرائيل- (فيديو)

كييف: ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بالهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وقال إن بلاده بحاجة إلى المساعدة من حلفائها لدرء التهديدات الجوية، تماما كما فعلت إسرائيل.

وكرر زيلينسكي دعوته للكونغرس الأمريكي للموافقة على حزمة مساعدات مهمة تعرقلها خلافات سياسية منذ شهور.

وتشن القوات الروسية موجة جديدة من الهجمات على شرق أوكرانيا إلى جانب هجمات يومية على المدن والبنية التحتية بالصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

وقال زيلينسكي على منصة إكس “تصرفات إيران تهدد المنطقة بأكملها والعالم، تماما كما تهدد تصرفات روسيا بنشوب صراع أكبر، والتعاون الواضح بين النظامين في نشر الإرهاب يجب أن يُقابل برد فعل حازم وموحد من العالم”.

وقال لاحقا في كلمته المسائية المصورة “لقد رأى العالم بأسره أن إسرائيل لم تكن وحدها في الدفاع عن نفسها. دمر حلفاؤها التهديدات في السماء”.

وأضاف “عندما تقول أوكرانيا إن الحلفاء لا يمكنهم أن يغضوا الطرف عن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، فهذا يعني أنه من الضروري التحرك بقوة”.

وقال الرئيس الأوكراني إن “الكلمات لن تحمي” سماء أوكرانيا.

وأضاف “حقيقة أننا في أوكرانيا ننتظر منذ شهور للحصول على حزمة دعم مهمة، وحقيقة أننا ما زلنا ننتظر التصويت في الكونغرس تشهدان على أن ثقة الإرهابيين تتزايد أيضا منذ شهور”.

وتابع “لم يعد هناك مزيد من الوقت لنضيعه”.

Over the last week, Russian terrorists used nearly 130 "Shahed" drones against Ukraine; fortunately, we were able to intercept the vast majority of them. More than 80 Russian missiles and nearly 700 guided aerial bombs were also used. Rhetoric does not protect skies. Thoughts… pic.twitter.com/dIgO8ID4NG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2024

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الأحد إنه سيسعى إلى إقرار تقديم مساعدات لإسرائيل هذا الأسبوع بعد هجوم إيران، لكنه لم يوضح ما إذا كان التشريع المرتقب سيشمل أيضا مساعدات لأوكرانيا وحلفاء آخرين.

وزودت إيران روسيا بآلاف الطائرات المسيرة المتفجرة من طراز شاهد خلال غزوها الشامل لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير/ شباط 2022. واستخدمت روسيا هذه الطائرات لاستنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية وضرب البنية التحتية بعيدا عن خطوط الجبهة.

ويحث زيلينسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين منذ شهور، ولاسيما الولايات المتحدة، على استجماع “الإرادة السياسية” لتوفير أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.

وقال زيلينسكي السبت إن ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام باتريوت أمريكي الصنع للدفاع الجوي، وصواريخ دفاع جوي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في حديث للتلفزيون الرسمي الأحد إن المفاوضات مستمرة بشأن تأمين المزيد من أنظمة باتريوت، لكنه عبر عن قدر من الإحباط بسبب بطء وتيرة الحصول عليها.

وأضاف قائلا: “مع كل احترامي وامتناني للولايات المتحدة الأمريكية، هل تعتقد أن الجيش الأمريكي ليس لديه منظومة باتريوت احتياطية واحدة يمكنه نقلها إلى أوكرانيا؟”.

(رويترز)