زيلينسكي ينشر فيديو قال إنه لجنود كوريين يقاتلون ضد أوكرانيا- (شاهد)

كييف: نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيديو قال إنه لجنود من كوريا الشمالية يقاتلون بجانب روسيا ضد قوات بلاده.

الفيديو التقطته طائرة مسيرة ونشره زيلينسكي عبر حسابه على منصات التواصل، ويُظهر مجموعة من الأشخاص بمنطقة غابات، يرتدون زيا عسكريا يشبه زي الجنود الكوريين الشماليين.

وفي تعليقه على المشاهد، قال زيلينسكي إن روسيا لم تقتصر على تجنيد الجنود الكوريين في الهجمات على المواقع الأوكرانية فحسب، بل حاولت أيضا إخفاء القتلى منهم.

وأضاف أنه كانت هناك محاولات لإخفاء قتال الجنود الكوريين بجانب القوات الروسية، وأنه تم حظرهم من إظهار وجوههم أثناء التدريبات، والقضاء على أي دليل مرئي يثبت وجودهم على جبهات القتال ضد أوكرانيا.

وأردف: “بعد الاشتباكات مع جنودنا يسعى الروس بكل معنى الكلمة لحرق وجوه القتلى من الجنود الكوريين. وهذا يمثل إهانة لكل ما هو إنساني في روسيا”.

Even after years of war, when we thought the Russians could not get any more cynical, we see something even worse.

Russia not only sends the North Korean troops to storm Ukrainian positions, but also tries to conceal losses of these people.

They tried to hide the presence of… pic.twitter.com/KYyGF1rxP8

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2024