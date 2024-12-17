سياسة | دولي

زيلينسكي ينشر فيديو قال إنه لجنود كوريين يقاتلون ضد أوكرانيا- (شاهد)

17 - ديسمبر - 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف: نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيديو قال إنه لجنود من كوريا الشمالية يقاتلون بجانب روسيا ضد قوات بلاده.

الفيديو التقطته طائرة مسيرة ونشره زيلينسكي عبر حسابه على منصات التواصل، ويُظهر مجموعة من الأشخاص بمنطقة غابات، يرتدون زيا عسكريا يشبه زي الجنود الكوريين الشماليين.

وفي تعليقه على المشاهد، قال زيلينسكي إن روسيا لم تقتصر على تجنيد الجنود الكوريين في الهجمات على المواقع الأوكرانية فحسب، بل حاولت أيضا إخفاء القتلى منهم.

وأضاف أنه كانت هناك محاولات لإخفاء قتال الجنود الكوريين بجانب القوات الروسية، وأنه تم حظرهم من إظهار وجوههم أثناء التدريبات، والقضاء على أي دليل مرئي يثبت وجودهم على جبهات القتال ضد أوكرانيا.

وأردف: “بعد الاشتباكات مع جنودنا يسعى الروس بكل معنى الكلمة لحرق وجوه القتلى من الجنود الكوريين. وهذا يمثل إهانة لكل ما هو إنساني في روسيا”.

وفي السياق ذاته، أظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي هجوما بطائرات مسيرة على مجموعة من الجنود الذين قيل إنهم من كوريا الشمالية.

وكانت مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية ذكرت في بيان سابق، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 30 جنديا كوريا في المعارك التي دارت يومي 14 و15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في منطقة كورسك الروسية.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قال زيلينسكي إنه تلقى معلومات تفيد بأن روسيا ستنشر قوات كورية شمالية في منطقة كورسك اعتباراً من أواخر ذات الشهر، قبل أن يتحدث البيت الأبيض الأمريكي في اليوم نفسه، عن إحضار أكثر من 3 آلاف جندي كوري شمالي إلى روسيا للقتال ضد أوكرانيا، وأن بعض هؤلاء الجنود ربما تم نشرهم في كورسك.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه “تخلي” كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)

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  1. يقول كلام رصاص:
    ديسمبر 17, 2024 الساعة 10:49 ص

    هؤلاء جنود روس من التتار لا من الكوريين..
    غرض زيلنسكي يسعى كتبرير لمجيء جنود من الناتو ليقاتلوا عنه إلى اوكرانيا ضد روسيا.

    رد

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