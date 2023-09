زيلينسكي يوكد استعادة السيطرة على قرية أندرييفكا والتقدم في دونيتسك- (فيديو)

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته استعادت السيطرة على قرية أندرييفكا بالقرب من باخموت في شرقي أوكرانيا، مؤكدا بيانات صادرة عن جيشه في وقت سابق، مع سعى قوات كييف إلى استعادة أراضيها في هجومها المضاد.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية التي يلقيها عبر الفيديو، في إشارة إلى تحرير أندرييفكا “بالنسبة لأوكرانيا، إنها نتيجة مهمة وكنا بحاجة إليها بشدة”.

وأضاف أن القوات الأوكرانية كانت نشطة أيضا في بلديتي كليشيتشيفكا وكورديوميفكا المجاورتين.

Today, I held another Staff meeting with a focus on the frontlines.

Commander-in-Chief Zaluzhnyi and commanders reported on the situation in the main directions. Defense Intelligence Chief Budanov presented a separate report. Minister of Strategic Industries Kamyshin reported… pic.twitter.com/a96fHgtjVx

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2023