زيلينسكي: 12 ألف جندي كوري شمالي سيكونون في روسيا “قريبا”

ريكيافيك: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إنّ نحو 12 ألف جندي كوري شمالي سيكونون موجودين “قريبا” في روسيا لتلقّي تدريب، متوقعا رؤيتهم في مرحلة لاحقة في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في أيسلندا “يوجد بالفعل 3000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية. ووفقا لأجهزة استخباراتنا، سيبلغ عددهم قريبا 12 ألفا”، منددا مرة جديدة بـ”تصعيد” النزاع.

وحذّر من أنّ روسيا “ستستخدمهم على أراضينا”.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي لتلقّي تدريب في روسيا، في حين تخوّف حلف شمال الأطلسي وبروكسل من تصعيد خطير.

ووفقا للرئيس الأوكراني، فإنّه سبق لكوريا الشمالية أن زوّدت روسيا “ملايين قذائف المدفعية والصواريخ” في إطار النزاع في أوكرانيا.

وردا على سؤال حول المخاطر المُحدقة بأوكرانيا في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال زيلينسكي إنّه “لم يسمع” المرشّح الجمهوري يقول إنّه لن يدعم بلاده. وأضاف “عدم دعم أوكرانيا سيكون انتصارا كبيرا لبوتين وخسارة كبيرة للغرب وللوحدة والديموقراطية والحرّية”.

والتقى زيلينسكي رؤساء حكومات كل من ايسلندا والدنمارك والنروج وفنلندا والسويد الذين وعدوا بمواصلة دعم أوكرانيا.

وانتهز رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الفرصة للإعلان عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 63 مليون يورو لأوكرانيا، بما في ذلك 20 مليون يورو لدعم صناعتها الدفاعية.

وأشارت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن من جهتها إلى دور الصين في دعم روسيا. وقالت “لا أعتقد أنّ روسيا يمكن أن تكون قادرة على خوض حرب واسعة النطاق في أوروبا لأكثر من عامين ونصف عام من دون مساعدة الصين”.

كما جدد الرئيس الأوكراني مرة أخرى مطالبته بدعوة بلاده إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال اجتماع مع قادة الدول الاسكندنافية عقد في أيسلندا يوم الاثنين.

وقال زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك: “لا نتحدث عن عضوية أوكرانيا في الناتو في الوقت الحالي، أثناء الحرب. نحن نتحدث فقط عن دعوة للانضمام إلى الناتو”.

كما طلب الرئيس الأوكراني من رؤساء وزراء الدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد أن يمارسوا الضغط على “الشركاء في جميع أنحاء أوروبا – وخاصة في برلين” للحصول على “إجابة واضحة” بشأن مسألة عضوية الناتو.

وأضاف: “عندما تتلقى أوكرانيا دعوة للانضمام إلى الناتو، ستصبح جدارا دفاعيا لا ينكسر ضد الطموحات الاستعمارية لروسيا. ويجب على روسيا أن تنهي موقفها العدائي، وهذا يبدأ بالتخلي عن طموحاتها بشأن أوكرانيا”.

وخلال اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو في بروكسل يوم الاثنين، لم يتحقق أي تقدم بالنسبة لكييف في هذا الصدد.

