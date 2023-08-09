زيلينسكي: 3 قتلى في قصف روسي على مدينة زابوريجيا 

كييف- أوكرانيا: قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في قصف روسي استهدف مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا الأربعاء، حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي “زابوريجيا. هجوم آخر للإرهابيين الروس. حتى الآن أفادت تقارير بمقتل 3 أشخاص”، مضيفا أنّ “عملية الإنقاذ جارية”.

ونشر زيلينسكي تسجيلاً مصوّراً أظهر كنيسة متضرّرة جزئياً اندلعت النيران في باحتها ويتصاعد منها الدخان.

وأظهر التسجيل أيضاً مبنى آخر لحقت به أضرار بالغة وشبّت فيه النيران، وملعباً رياضياً متضرّراً.

وقال يوري مالاشكو مسؤول منطقة زابوريجيا إنّ روسيا قصفت “كنيسة ومحلات” في حي شيفتشنكيفسكي بالمدينة.

وأضاف أنّ “الفرق الطبية تعالج الجرحى”.

وأوضح أنّ “عصف الانفجار حطّم نوافذ مبان شاهقة”.

(أ ف ب)