سياسة | دولي

زيلينسكي: 37 طائرة مسيرة إيرانية الصنع هاجمت أوكرانيا الأربعاء

منذ ساعتين

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كييف:  قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 37 طائرة مسيرة إيرانية الصنع هاجمت أوكرانيا في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وأضاف: “كانت هناك 37 (مسيرة من طراز) شاهد في المجموع خلال هذه الليلة…تم إسقاط بعضها لكن جزءا منها فقط” مشيرا إلى عدم وقوع إصابات، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن) عن الخطاب الليلي المصور لزيلينسكي.

وقال زيلينسكي إن جذب الإنتاج الدفاعي إلى أوكرانيا، مثل المعدات والمدفعية وإنتاج القذائف، هو من بين المهام الجديدة للدبلوماسيين الأوكرانيين.

وتابع أنه من المهم “توسيع مهام التدريب للمحاربين الأوكرانيين” وكذلك ضمان توريد الطائرات المقاتلة من طراز ( إف 16) والصواريخ بعيدة المدى.

(د ب أ)

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