سياسة | دولي

زيلينكسي يفتتح منتدى لاستقطاب صانعي الأسلحة

منذ 26 دقيقة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف (أوكرانيا): افتتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية، في محاولة لاستقطاب المزيد من المجموعات العسكرية لبناء معداتها في بلاده تسهيلا لمواجهة الغزو الروسي.

ومنذ بدء موسكو هجومها العسكري في شباط/ فبراير 2022، تعوّل أوكرانيا على المساعدات العسكرية الغربية، وتسعى بشكل متزايد إلى تعزيز إنتاج الأسلحة محليا خشية تراجع الدعم الغربي لها مع مرور الوقت.

وقال زيلينسكي خلال افتتاح المنتدى الجمعة “مهمتنا الأولى هي الانتصار في هذه الحرب وإعادة سلام مستدام إلى شعبنا، والأهم أن يكون موثوقا. سنحقق هذه المهمة بالتعاون معكم”.

وأعرب عن رغبة بلاده في أن تنتج محليا “المعدات اللازمة لدفاعنا… والأنظمة الدفاعية المتقدمة التي يستخدمها جنودنا لتمنح أوكرانيا أفضل النتائج في الميدان”، وذلك أمام المنتدى الذي يحضره مسؤولون من أكثر من 30 دولة و250 شركة للتصنيع العسكري.

ويأتي المنتدى في وقت تدفع أوكرانيا للحصول على مزيد من الأسلحة الغربية لدعم هجوم مضاد بدأته مطلع حزيران/ يونيو لاستعادة مناطق تسيطر عليها القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها، لا تزال نتائجه دون ما كانت تأمل كييف ودول غربية بتحقيقه.

(أ ف ب)

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