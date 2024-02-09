منوعات | أخبار النجوم

زينة: أولادي تطوعوا في الهلال الأحمر لدعم فلسطين

منذ ساعة واحدة

زينة - الصورة من حسابها الرسمي على فيسبوك

حجم الخط
1

“القدس العربي”: أكدت الفنانة زينة أنها حريصة على حث الآباء والأمهات على توعية أبنائهم بالقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي جعلها تُعلن ذهاب أولادها عز الدين وزين الدين، لجمعية الهلال الأحمر والمشاركة في تجهيزات مساعدات قطاع غزة، وذلك على الرغم من حرصها على عدم إظهارهم على السوشيال ميديا.

وبحسب موقع القاهرة 24 المصري، قالت زينة في تصريحاتها في برنامج الراديو بيضحك، عبر إذاعة الراديو 9090: “ولادي بيروحوا دور للأيتام وعندهم أصحاب هناك وبيقولوا عليهم إخواتهم، ولكن مبصورش ده لأن اللي عايز يعمل خير بيعمله من نفسه، وساعة الهلال الأحمر وفلسطين أنا ضحيت بـ ولادي علشان كل واحد يعلم ولاده إن في فلسطين وأرض وعرض، وعايزة عيال قوية يحسوا باللي حواليهم”.

أما عن سبب عدم إظهار أولادها عبر مواقع السوشيال ميديا، فعلقت زينة: عيالي مش مُطالبين إنهم يظهروا على السوشيال ميديا، وبتضايق لما حد يقولي وريني ولادك، أنت مالك؟ هو أنا طلبت منك توريني ولادك؟ دي حاجة خاصة والولاد بيكونوا حساسين أوي ناحية الحسد، وأنا بتحرم من إني أنزل أخرج معاهم وبخاف عليهم أوي، والجمهور له عندي شغلي مش حياتي الخاصة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 9, 2024 الساعة 2:16 م

    بارك الله فيك وفي أولادك فأهل مصر الشرفاء الأحرار الشجعان الذين يتحدون عصابة الشرذمة الصهيونية التي تمنع دخول المساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة بهدف إبادتهم و الاستفراد بأرض غزة وغازها وبحرها 🇵🇸😔✌️

    رد

أخبار ذات صلة

أحمد عز يخسر في قضية رفعها ضد زينة
10 - سبتمبر - 2021
وصلة رقص لتامر حسني مع زينة وشقيقتها تجلب له انتقادات المتابعين- (فيديو)
25 - سبتمبر - 2020
أحمد عز يطالب بتعويض مالي ضخم من عائلة طليقته زينة- (فيديو)
24 - سبتمبر - 2020
أحمد عز يخسر أمام زينة مجدداً
14 - يونيو - 2020

اشترك في قائمتنا البريدية