زينة: أولادي تطوعوا في الهلال الأحمر لدعم فلسطين

“القدس العربي”: أكدت الفنانة زينة أنها حريصة على حث الآباء والأمهات على توعية أبنائهم بالقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي جعلها تُعلن ذهاب أولادها عز الدين وزين الدين، لجمعية الهلال الأحمر والمشاركة في تجهيزات مساعدات قطاع غزة، وذلك على الرغم من حرصها على عدم إظهارهم على السوشيال ميديا.

وبحسب موقع القاهرة 24 المصري، قالت زينة في تصريحاتها في برنامج الراديو بيضحك، عبر إذاعة الراديو 9090: “ولادي بيروحوا دور للأيتام وعندهم أصحاب هناك وبيقولوا عليهم إخواتهم، ولكن مبصورش ده لأن اللي عايز يعمل خير بيعمله من نفسه، وساعة الهلال الأحمر وفلسطين أنا ضحيت بـ ولادي علشان كل واحد يعلم ولاده إن في فلسطين وأرض وعرض، وعايزة عيال قوية يحسوا باللي حواليهم”.

أما عن سبب عدم إظهار أولادها عبر مواقع السوشيال ميديا، فعلقت زينة: عيالي مش مُطالبين إنهم يظهروا على السوشيال ميديا، وبتضايق لما حد يقولي وريني ولادك، أنت مالك؟ هو أنا طلبت منك توريني ولادك؟ دي حاجة خاصة والولاد بيكونوا حساسين أوي ناحية الحسد، وأنا بتحرم من إني أنزل أخرج معاهم وبخاف عليهم أوي، والجمهور له عندي شغلي مش حياتي الخاصة.