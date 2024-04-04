زينتشنكو مدافع أرسنال : لدينا القدرة على منافسة أفضل الفرق في العالم

لندن: أبدى الأوكراني أولكسندر زينتشنكو، مدافع فريق أرسنال الإنكليزي، ثقته في قدرة فريقه على المنافسة مع أفضل الفرق في العالم، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق لتحقيق المجد على المستويين المحلي والقاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، واصل المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي إلى جانب كل من ليفربول ومانشستر سيتي، وذلك عقب فوزه أمس الأربعاء على لوتون تاون 2 / صفر.

كما يسعى د الفريق لتحقيق المجد الأوروبي، من خلال مواجهة الاسبوع المقبل في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، أمام ضيفه بايرن ميونخ، في مباراة الذهاب.

ومع وصول الموسم لمرحلة حاسمة، يرى زينتشنكو، ظهير أيسر أرسنال، أن حصول فريقه على أربع نقاط من المتصدرين ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، ومانشستر سيتي حامل اللقب ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، قد منح فريقه الثقة.

وقال زينتشنكو: “نعم لن أكون كاذبا، لقد أظهر ذلك جاهزيتنا بنسبة 100% لمنافسة أفضل الفرق في العالم”.

وأضاف: “ليس من السهل اللعب أمام مانشستر سيتي وكذلك ليفربول، وكذلك باقي الفرق، لا أريد أن أقلل من احترام الفرق الأخرى، لكن هذا يظهر مدى جاهزية أرسنال للمنافسة”.

وتابع اللاعب الأوكراني: “نعلم أننا نقاتل من أجل شيء ثمين هذا الموسم”.

(د ب أ)