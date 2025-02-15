“سأحرق السفارة الجزائرية”..تصريح صادم لنجل ساركوزي: هل ستتحرك السلطات الفرنسية ضده؟

الجزائر ـ “القدس العربي”:
أثار لوي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، جدلا واسعا بتصريحات تدعو لاستعمال العنف ضد الجزائر، في قضية اعتقال الكاتب الجزائري بوعلام صنصال (الذي حصل قبل أشهر فقط على الجنسية الفرنسية رغم أنه ليس له من المفترض شروط الإقامة الدائمة التي تؤهله لذلك، إنما حصل عليها بسبب علاقاته من نافذين في فرنسا).
🇨🇵 FLASH – Louis, fils du multirécidiviste Nicolas Sarkozy, se présentant comme un patriote tout en vivant aux USA, affirme « qu’il aurait incendié l’ambassade d’Algérie s’il était au pouvoir ».
Pour rappel, il n’a pas condamné l’agression des gendarmes Français en Israël. pic.twitter.com/UcI2SeuKcr
— Tajmaât (@Tajmaat_Service) February 14, 2025
ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في سياق بورتريه موسع عن هذا الشخص الذي يحلم بخوض مسار سياسي في بلاده، قوله إنه لو كان في موقع القرار، لقام بـ”حرق السفارة الجزائرية، ووقف منح التأشيرات، ورفع الضرائب الجمركية بنسبة 150%”.
🇫🇷🇩🇿 FLASH | “Espérons que Monsieur Retailleau soit aussi réactif qu’avec les TikTokeurs”, lance l’avocat Nabil Boudi après avoir saisi le parquet de Paris contre la haine en ligne, à la suite des propos de Louis Sarkozy, qui a déclaré vouloir brûler l’ambassade d’Algérie pour la… https://t.co/hLgDvsm5ZY pic.twitter.com/GShB4EuNAx
— Cerfia (@CerfiaFR) February 14, 2025
وقد أثار هذا الموقف الصادم تساؤلات عما إذا ستتحرك السلطات الفرنسية، وخاصة وزير الداخلية برونو روتايو، لاعتقال ابن ساركوزي ومتابعته مثلما فعلت مع ما يسمون بـ”المؤثرين الجزائريين في فرنسا المتهمين بالتحريض على العنف”.
وبدا هذا الموقف صادما خاصة للجزائريين في فرنسا، حيث رفع تكتل للجالية الجزائرية في مدينة ليون دعوى قضائية ضد لويس ساركوزي، بتهمة التحريض على العنف بالدعوة لحرق السفارة الجزائرية. وقد باشر المحامي نبيل بودي الإجراءات القضائية اللازمة للدفع نحو محاكمة هذا الشخص.
Le parquet contre la haine en ligne de Paris vient d’être saisi par mon cabinet. Espérons que Monsieur Retailleau soit aussi réactif qu’avec les Tiktokeurs. https://t.co/kap7ziJU29
— Nabil Boudi (@BoudiNabil) February 14, 2025
ويأتي كلام نجل ساركوزي (وهو من مواليد 1997)، في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية أسوأ حالاتها، وهو واقع يستثمر فيه اليمين المتطرف الفرنسي بقوة، بالتحريض المستمر ضد الجزائر وجاليتها الكبيرة في فرنسا، لأغراض سياسية داخلية تحاول إذكاء شعور الكراهية ضد الجزائريين بهدف تحقيق مكاسب انتخابية في الاستحقاقات المقبلة التي ستشهدها البلاد.
وفي الواقع، لا يبدو هذا الموقف المتطرف للويس ساركوزي، غريبا عن شخص يتبنى توجهات يمينية محافظة، تمزج بين النزعة العسكرية والتوحش في النظرة للإنسان المغاير، وفق ما يبرزه بورتريه لوموند.
نقلت “لوموند”، عن لوي ساركوزي قوله ،عن قضية بوعلام صنصال، إنه لو كان في موقع القرار، لقام بـ”حرق السفارة الجزائرية، ووقف منح التأشيرات، ورفع الضرائب الجمركية بـ150%
ومما نشرته الصحيفة، أن ساركوزي الابن، البالغ من العمر 27 عامًا، نشأ في الولايات المتحدة حيث تلقى تعليمه في مدارس عسكرية أمريكية، ما أسهم في تشكيل شخصيته ذات النزعة العسكرية واليمينية المتشددة.
وخلال حياته في أميركا، أصبح مدافعًا عن حق امتلاك السلاح، حيث لا يكف عن التباهي بأنه يقتني مجموعة من الأسلحة النادرة، بما في ذلك بندقية “لي-إنفيلد” من عام 1945 وبندقية “وينشستر 1892” الشهيرة في أفلام الوسترن الأمريكية. ويبرر موقفه هذا بالقول: “لدي زوجة، ويجب أن أضمن أمن عائلتي”.
ويُعرف لوي ساركوزي بآرائه المتماهية مع التيارات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة وفرنسا. فهو من أشد المؤيدين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إذ وصف ولايته بأنها “العصر الذهبي الجديد” ودافع عن سياساته بعبارات مثل “الطموح، القوة، الوضوح، العظمة”. كما حضر حفلًا أقامه الجمهوريون في الولايات المتحدة برعاية سياسيين محافظين بارزين مثل مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأميركي.
وفي فرنسا، عاد لوي ساركوزي ليجد نفسه وسط موجة يمينية متصاعدة، ما جعله محط اهتمام الإعلام الفرنسي المحافظ. فقد وصفته صحيفة “لو فيغارو” اليمينية بأنه “نجم اليمين الجديد”، بينما رأى فيه “لو جورنال دو ديمانش” المملوك حاليا لرجل الأعمال المتطرف “بولوري” وريثًا لـ”سلالة سياسية على غرار عائلة كينيدي”. علاقته بالإعلام الفرنسي بدأت تتوسع مع ظهوره كمعلق في قناة “LCI”، حيث يقدَّم أحيانًا كـ”مختص في السياسة الأميركية”، وهو الدور الذي حصل عليه بعد أن لفت انتباه الصحفي الشهير داريوس روشبين على منصة “إكس”. كما بات يكتب عمودا في مجلة “فالور أكتويل” اليمينية المتطرفة، حيث يعبّر عن آرائه السياسية التي تعبر عن التوجهات الليبرالية المتطرفة.
ورغم هذه الحفاوة من الإعلام اليميني، إلا أن طموحاته السياسية لا تزال غير واضحة المعالم، لكنه صرح بأنه يطمح للترشح لرئاسة بلدية نويي-سور-سين، المعقل التقليدي لليمين وأفخم ضواحي باريس، عام 2026، في خطوة تعيد إلى الأذهان صعود والده السياسي.
فيما يتعلق بالعدوان على غزة ولبنان، صرح: “دعهم يموتون جميعًا! إسرائيل تقوم بعمل للإنسانية”
يتبنى لوي ساركوزي خطابًا يعكس نزعة قومية متشددة، إذ يعبر عن قلقه من زوال “الشعب الفرنسي” تحت وطأة الهجرة، ويدعو إلى إعادة الاعتبار للقيم الغربية. لكنه في الوقت ذاته، يفاجئ جمهوره أحيانًا بتصريحات غير متوقعة، مثل قوله: “إذا أصبح الفرنسيون في المستقبل بلون قهوتي، فلا مشكلة لدي”. هذه الجملة، التي جاءت في مقابلة مع “بوليتيكو”، جرّت عليه انتقادات لاذعة من اليمين المتطرف، الذي رأى في ذلك موقفًا متساهلًا تجاه قضايا الهوية.
ومع ذلك، تعكس توجهاته السياسية في كل مرة إعجابا بالأنظمة ذات توجهات المحافظة، حيث عبّر عن تأييده للرئيس الأرجنتيني المتطرف خافيير ميلي، قائلًا: “نحتاج إلى ميلي بقوة 1000”. كما أشاد برجل الأعمال إيلون ماسك، معتبرًا أنه يجب أن يكون هناك “أربعة أو خمسة ماسك” في فرنسا لتحقيق إصلاحات جذرية.
تساؤلات حول فرص فرض نفسه كسياسي مؤثر في فرنسا، ليحمل مشعل والده الذي أفل نجمه وأصبح يتنقّل بسوار إلكتروني، مثله مثل أي لص
وفيما يتعلق بالعدوان على غزة ولبنان، لم يتردد لوي ساركوزي في التعبير عن مواقفه المتشددة، حيث قال في أحد برامجه على “LCI” عن حزب الله وحماس: “دعهم يموتون جميعًا! إسرائيل تقوم بعمل للإنسانية”. كما علّق على اقتراح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتحويل غزة إلى منطقة سياحية بالقول: “ترامب يتحدث كرجل عقارات يرى الإمكانات في المنطقة”.
ورغم أن طموحه السياسي لا يزال في المهد، يواصل لوي ساركوزي، بناء صورته كشخصية يمينية محافظة تتبنى مواقف مثيرة للجدل، تجمع بين النزعة العسكرية، القومية المتشددة، والإعجاب بالقيادات الشعبوية في العالم. ومع عودته إلى فرنسا، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاحه في فرض نفسه كفاعل سياسي مؤثر في المشهد اليميني الفرنسي، ليحمل بذلك مشعل والده الذي أفل نجمه بعد أن أنكته فضائح الرشوة واستغلال النفوذ، وأصبح يتنقّل بسوار إلكتروني، مثله مثل أي لص أو منحرف في فرنسا.
هو بحد ذاته اجنبي وليس فرنسيا فجده بال ساركوزي من اصل هنغاري يهودي الديانة شارك في حرب الجزائر مع الجيش الفرنسي في سيدي بلعباس
تصريح مزاجي لشخص عادي ليس له أي وزن سياسي فلا داعي لاصطناع المظلومية والنفخ في البطولات الوهمية. ومن احرق بالفعل والقول هو ساركوزي الأب عندما قصف ليبيا بطائرات الرافال. وبعدها تم استقباله رسمياً وجماهيريا عند من يحاول استغلال كلام شاب على الهامش.
مع أنه ليس فرنسي عائلته استوطنت في فرنسا هربا من القمع الذين كانو يعيشونه في المجر..
هنا نتأكد بأن العدالة الفرنسية أكبر كذبة في العالم
التهديد واضح بالصوت والصورة
ولم تتحرك العدالة الفرنسية
ولكن العدالة الفرنسية تحركت لاجل جزاءريين بسطاء يعبرون عن آراؤهم ولا حولى ولا قوة لهم وغير مؤثرين تماماً..
هذه فرنسا المجرمة
اين هو موقف السلطات والعدالة واشباه منظمات المجتمع المدني والاعلام وحلقات وبرامج الدعاية المجانية للتطرف في دولة الحريات وحقوق الانسان
إبن الرئيس’الاسبق ساركوزي ..ليس له اي وزن سياسي..شاب مغمور في 28 من عمره ..يريد خطف الاضواء عبر تصريحاته ( المعتوهة ) ! خرجات و شطحات و ردحات من هذا القبيل ..لم و لن تصنع من اصحابها ( رموز ) , مهما بلغت قوة تصريحاتهم ! هذا الفاشل يريد حرق السفارة الجزائرية و بالأمس القريب الفاشلة الآخرى ( جزائرية الأصل) دعت الى تحرير الجزائر و ( حرق فرنسا بأكملها ) و هي التي تعيش فيها و تحمل جنسيتها !؟ اصحاب هكذا مواقف يجب توقيفهم عند حدهم ..و ما على القانون الا ان يأخذ مجراه .. لإرجاع كل واحد الى حجمه الطبيعي 😴
يبدو أن الابن صورة طبق الأصل لأبيه (Tel père, tel fils) . إذا كان الأب ، في منصب وزير الداخلية ، هدد باستخدام “الكارشر” ل”تنظيف”الضواحي من الجيل الثالث والرابع وأكثر ، أي ممن هم أكثر تجذراً في فرنسا منه ، ثم كرئيس دولة لعب دورا محوريا في تدمير دولة قائمة ، وهي ليبيا ، رغم الإكراميات السخية للعقيد القذافي، فلماذا لا يتمنى ابن أبيه (le fils à papa) بحرق السفارة الجزائرية ليتمكن ، هو الآخر ، من ارتداء السوار الإلكتروني مثل أبيه ؟ .
قد تتحرك السلطات القضائية إن نبهت ، أما السلطات السياسية الحاكمة ، من اليمين واليمين المتطرف ، فإنها تتحرك ضد “المؤثرين” الجزائريين ، رغم إقامتهم النظامية ، ولن تتحرك ضد المجرمين الفرنسيين المتصهينين .
…….ركوب سٌلم العنصرية : الرياضة المقضلة عند الباحثين عن مناصب عامة في فرنسا……مللنا من هذه الأسطوانة…..كل مستشارو السياسة يدرسون هذه الخطة…..لأنها تظمن اصوات حبيسي الأراء الأحادية….
هذا أمر متوقع من لؤي ساركوزي ، إنه منحط كأبيه ولا يتقاوى ويتنمر إلا على دولة عربية إسلامية. إنهم لا يرون الجزائر إلا كمستعمرة.