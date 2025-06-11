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“سأقتلكم”.. امرأة مسلحة بقضيب حديدي تُهدِّد مصلّين في أحد مساجد فرنسا

منذ ساعة واحدة

مسجد في فرنسا

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باريس- “القدس العربي”: ألقت الشرطة القبض على امرأة كانت تحمل قضيبًا حديديًا وتهدد المصلين في مسجد بمدينة Alès (منطقة Gard)، حسبما أفادت قناة BFMTV نقلًا عن النيابة العامة. وقد وُضعت المرأة قيد الحجز الاحتياطي بتهمة “التهديد بالقتل بسبب الدين”.

حوالي الساعة السادسة مساءً يوم الإثنين، تواصل عدد من المصلين مع الشرطة، وأفادوا بأن امرأة تسلقت سور المسجد ودخلت إلى الساحة الداخلية.

وكانت المرأة تضرب نافذة بقضيب حديدي، وتطلق تهديدات بالقتل ضد المصلين الموجودين داخل المسجد، مرددة: “سأقتلكم! سأقتلكم!”

تدخلت السلطات بسرعة، وألقت القبض على المشتبه بها. ووفقًا للنيابة العامة، فقد تم توقيفها مرتين في الأسابيع الماضية بسبب أفعال مشابهة، حيث أطلقت في كل مرة تهديدات بالقتل ضد مصلين في المسجد.

لكن في كل مرة، كان خبير نفسي يعلن أنها غير مسؤولة جنائيًا. وبالنسبة للأحداث الجديدة، التي وقعت مساء الإثنين، ستخضع مرة أخرى لفحص نفسي.

وكان عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ، قد حذّر من الخطابات “العنصرية والإسلاموفوبية” التي تؤدي إلى “أفعال بالغة الخطورة”، وذلك ردًا على جريمة القتل العنصرية التي وقعت في فرنسا، وراح ضحيتها مواطن تونسي يُدعى هشام الميراوي، قُتل على يد جاره قبل بضعة أيام، فقط لأنه تونسي. ووصف الجريمة بأنها “عمل إرهابي”.

وقبل هذه الجريمة، شهدت منطقة Gard جريمة قتل الشاب أبوبكر سيسي داخل مسجد، على يد شاب وجّه إليه 40 إلى 50 طعنة، وتلفّظ بكلمات معادية للمسلمين.

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