سؤال إليسا “فِدا مين عم يستشهدوا الإعلاميين الأبرياء” يثير جدلاً لبنانياً

بيروت-“القدس العربي”: أثار تعليق الفنانة اللبنانية إليسا على استشهاد الإعلاميين في قناة “الميادين” فرح عمر وربيع المعماري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سألت إليسا على منصة “إكس”: “فدا مين عم يستشهدوا الإعلاميين الأبرياء بالجنوب!”، وأضافت: “ضيعان الشباب، والله يصبّر أهلكن”.

وقد ردّ ناشطون من البيئة الحاضنة لـ “حزب الله” ومحور الممانعة على إليسا، فكتبَ مالك المداني: “العالم مش بس غناء ورقص وفلوس.. فيه أشياء كتير غير اللي بتعرفيه، في شي اسمه كرامة وشرف وغيرة وإباء ودين وضمير وبطولة وسيادة وعدل وإيمان وتضحية وشموخ وكبرياء ووطن وأرض وعرض”.

فدا مين عم يستشهدوا الإعلاميين والابرياء بل الجنوب !!!! ضيعان الشباب والله يصبر أهلكن pic.twitter.com/PiFurHrpxz — Elissa (@elissakh) November 21, 2023

وكتب شمس: “فدا قناعة بأن المقاومة للمحتل ونصرة المظلومين تأتي من كشف الحقائق بتغطية إعلامية شريفة لقول كلمة الحق”.

واستغربت أمل الحريثي طرح السؤال، وقالت: “الصحافي يستشهد فداء للحقيقة والمفروض أنه محمي بالقانون الدولي، الذي اكتشفنا أنه غير موجود ولا يُطبّق على مجرمي إسرائيل”.

ويوم اليسا سألت فدا مين قالو تصفية سياسية وطائفية

هذه هي والدة الشهيدة نطقت بالإجابة https://t.co/VH2G4JIYSU — مارو 🇸🇦 (@MaroElissa_) November 21, 2023

وقد عمد بعضهم إلى نشر تعليق والد فرح عمر عن مقتل ابنته وقوله: “ما حصل فداء للسيد حسن نصرالله والمقاومة مستمرة”، فاكتفت إليسا بالقول: “للأسف”.

في المقابل، أيّد ناشطون آخرون موقف إليسا، وعلّق مانويل مطر: “لهلق كل اللي استشهدوا بالجنوب، أهلن قالوا فدا حسن نصرالله، ما حدا قال فدا لبنان.. واللي كتبتو إليسا واقعي: فدا مين عم بيموتوا؟ هودي ناس تعلمت وتعبت حتى تعيش وتفرح مش حتى تموت، وما حدا إلو حق يقتلن”.

إليسا تسأل فدا مين استشهدوا؟ لأنها ترى أن هذه العبارة أصبحت مجرد رد فعل تلقائي لدى مناصري حزب الله دون أن يكون لها أي معنى حقيقي فهي ترى أن الشباب الذين استشهدوا في هذه الحادثة كانوا ضحايا حرب لا طائل منها،وأنهم لم يستشهدوا من أجل أي قضية أو هدف بل من أجل حذاء السيد@elissakh — nissrineNancy Lakiss🇱🇧 نانسي اللقيس نسرين 🇱🇧 (@lakiss_nancy) November 21, 2023

وكتبت نانسي اللقيس: “كلام إليسا بمثابة نقد للثقافة السائدة التي تقدّس الموت. فهي ترى أن هذا الموت هو خسارة كبيرة للوطن والمجتمع، وأن على الجميع أن يسعى لوقف هذه الحرب حتى لا تستمر في حصد الأرواح البريئة”.

وكانت إليسا طلبت قبيل حفل لها في ألمانيا من الحضور الوقوف دقيقة صمت لأجل فلسطين ولأجل كل الشهداء.