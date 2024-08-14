سؤال واحد وثلاثة لقاءات مع غزة

من الأسئلة التي توجَّه إليّ باستمرار: هل أنتَ من غزة؟
وحين أسألهم، ما الذي يجعلكم تعتقدون هذا؟ يجيبون «لأنكَ من البريج»، فأوضّح لهم أن «البريج» (تصغير بُرْج)، قرية تقع ضمن أراضي القدس، ولا علاقة لها بمخيم «البريج»، فيكتفون بالإجابة.
عام 1984، وصلت إلى رام الله بتصريح من ذلك الذي يحصل عليه الأقارب من الدرجة الأولى للمُقْتَلعين من أهلهم خارج فلسطين، لكنني أمضيت فترة وجودي فيها في غزة، لا لأنني تمكّنت من زيارة غزّة التي لم أزرها حتى الآن، بل لانشغالي بعملية «الحافلة 300» التي قام فيها أربعة من الشباب الصغار، من مجموعة «جيفارا غزة» بالسيطرة على تلك الحافلة الصهيونية وطالبوا بالإفراج عن أصدقائهم الأسرى في معتقلات الكيان.
كنت أجمع ما أصل إليه من أخبار، من الصحف أو الناس، حول تلك العملية، وكانت بعض خفايا تفاصيلها قد وصلت إلى الإعلام، من مثل: أن أولئك الشباب الصغار قاموا بإنزال امرأة «إسرائيلية» حامل، لأنهم أشفقوا عليها وعلى جَنيْنها، ومن بينها تلك الفضيحة التي بدأت تنتشر، حين تبين أن اثنين من هؤلاء الشباب استُشهدا خلال اقتحام الحافلة، أما الاثنان الآخران، اللذان تسرّبت صورة لهما وهما على قيد الحياة إثر وقوعهما في الأسر، فقد تمَّ إعدامهما باقتلاع أعينهما وتهشيم جمجمتيهما.
عدت إلى عمان وحقيبتي الصغيرة تحوي الكثير من قصاصات الصحف الفلسطينية؛ كتابات وترجمات، في زمن لا إنترنت فيه، ولا إمكانية لإرسال الصّور بأي وسيلة.
كنتُ خائفاً من العثور على القصاصات عند التفتيش، أثناء العودة، في زمن أيضاً كان التفتيش يصل فيه إلى مرحلة يُعرّى فيها الإنسان من كلّ ملابسه تقريباً.
مؤرَّقاً كنت بتلك الحكاية الكبيرة، وموزَّعاً بين أعمارهم الصغيرة وإنزالهم للحامِل واستشهاد الأربعة.
لم يكن في مخيلتي وقلبي حتى أواسط الشهر التالي غير صورهم تلحّ عليَّ، وحينما جلست لكتابة القصيدة، توقّعت أن تجيء في أربع صفحات، لكنها راحت تطول وتطول، إلى أن تحوّلت إلى قصيدة غطّت صفحات ديوان من 96 صفحة.
الغريب في الأمر، أنها كُتبتْ خلال ثلاثة أيام، هل أقول بلياليها، لا أظنّ ذلك، ولكن الحالة تلبستْني ولم أستطع الخروج منها إلّا بعد أن أنهيتها.
في عام 1996صرح أحد الجنود الذي أصبح عضواً في الكنيست، إيهود ياتوم، لصحيفة يديعوت أحرونوت خلال مقابلة صحافية قائلاً: «لقد هشّمتُ جمجمتيهما.. وإنني فخور بكل ما فعلتُ».
من الأسئلة التي توجه إليّ باستمرار: هل أنت من غزة؟
وحين أسألهم، ما الذي يجعلكم تعتقدون هذا؟ فيجيبون «الحوار الأخير، ثم مرايا الملائكة»، وكأن الذي يكتب عملين شعريين عنها لا بدّ أن يكون قد ولِد وعاش في هذه المدينة التي كانت دائماً أوسع من بحرها، رغم ضيق الحال وضيق المكان.
عام 2001، بعد سبعة عشر عاماً عدتُ إلى غزة من جديد، بعمل شعري آخر عن شهدائها، بديوان «مرايا الملائكة»، ولكنه هذه المرّة عن رضيعة اسمها «إيمان حِجّو»، استشهدت وهي في الشهر الرابع من عمرها؛ شظية قذيفة أطلقتها دبابة مزّقتْ بطنها. كانت إيمان جميلة بعد استشهادها إلى حدّ لا يصدّق، إلى درجة أنني للمرة الأولى أدركتُ كيف يمكن أن يكون الجمال تحدّياً للموت، وقادراً على مقارعته.
أرّقني ذلك الوجه الصغير، وقد كنت دائماً أتساءل: كيف يتمّ اختصار شهيد في قصيدة، كيف يمكن للرثاء أن يكون رثاء وهو يكتفي بما يبوح به كاتبُه من مشاعر؟ كيف لا نترك للإنسان الذي استُشهد مساحته ليقول ما يريد، ليمشي بعد الموت، وينام ويصحو، يغضب ويرضى، يجوع ويشبع، ويبرد ويتدفأ ويتحدث معنا، ويقول كل الذي يريد فينا وفي حياته وفي موته أيضًا.
في تلك الأيام، مدّت لي تجربتي الروائية يد المساعدة، كما مدّت لي هذه اليد حين كتبتُ كثيراً من قصائدي وأعمالي الشعرية، ومنها ديوان «بسم الأم والابن، 1999» الذي يشكل احتجاجاً على الطريقة التي يتمّ فيها اختصار الأمِّ بقصيدة أيضاً، فكان لها عمل شعريّ من 33 قصيدة يسرد غربتها وأدقّ مشاعرها عن نفسها وعن أبينا وعنّا. وإذا كان مرايا الملائكة هو اللاحق، فإن ذلك مهم على أكثر من مستوى؛ ففي الأول كتبتُ سيرة أمّي «الواقعية» التي كانت على قيد الحياة، وفي الثاني كتبت سيرة الشهيدة إيمان، السيرة المتخيلة، التي صدرت في عمل شعري من 180 صفحة.
أعادت لي إيمان تراجيديات الإغريق، حيث كانت الآلهة تنقسم إلى نصفين، على الأقل، مع البطل وضده، أما الحكاية الفلسطينية فظلت -حتى اليوم- تحتضن بطولة أخرى بوضوح لا لبس فيه، حين يقف الإنسان عارياً بمفرده أمام سؤال مصيره، دون أن يملك بذخَ الوقوف لحظة كي يُحصي عدد أولئك الذي يقفون معه، أو عدد الأعداء الذين يتناسلون من رحم أعدائه، يقف وحيدًا أمام قدَره مُدركاً أن الشهيد الذي يحتضن أرضه ليس له من غطاء يستره سوى الشهيد الذي يليه..
من الأسئلة التي توجه إليّ باستمرار: هل أنت من غزة؟
وحين أسألهم، ما الذي يجعلكم تعتقدون هذا؟ يجيبون «الحوار الأخير ومرايا الملائكة، وأعراس آمنة»، وحين أجيب: لا لستُ من غزة، فيسألون: هل عشتَ فيها؟ زُرتها؟»، فأجيب: أبداً، فيعلّقون: ولكن كيف تعرف تفاصيلها كلّها هكذا؟
عام 2004، لو لم أكن واثقاً مما أحسّ به لكانت رواية «أعراس آمنة» عملاً شعريّاً ثالثاً لي، عن غزة، فالصديق الناقد الذي أحبه وأثق به حين أخبرته بنيّتي كتابة رواية عن غزة، سألني: عن أي شيء ستكتُب؟ جازفتُ وتحدثتُ عن فكرة الرواية، وهذا أمرٌ لم يحدث في حياتي إلّا تلك المرّة.
بصرامة قال لي: هذه الفكرة يمكن أن تكون جيدة لقصيدة، أما لرواية فهذا أمرٌ مستحيل.
ما قاله بتلك الصورة اليقينيّة أوقَدَ فيّ تصميماً غريباً على أنّ ذلك ممكنٌ.
في هذه الرواية عرفت غزّة أكثر، كان عليّ أن أسير في شوارعها، في جنازات شهدائها، وأن أنتظر مع شخصياتها أمام بوابة «مستشفى الشفاء» ومع «رندة» وهي تخاطب طيف غسان كنفاني، الشهيد: «أتعرف ما مصير الحكايات التي لا نكتُبها؟ إنها تصبح مُلْكاً لأعدائنا».
ثلاثة كتب عن غزّة، ثلاثة لقاءات..
إنها المدينة الفلسطينية الوحيدة التي كتبتُ عنها هذا العدد من الكتب. هل هناك عمل آخر عنها؟ عملان؟! ربما.
من الأسئلة التي توجّه إليّ هذه الأيام أيضًا: هل أنتَ من غزة؟
ولكنني لم أعد أسألهم: ما الذي يجعلكم تعتقدون هذا؟ لأنّ غزة قد اتّسعت اليوم بحيث لم تعُد أوسع من بحرها وحسب، بل لأن العالم كلّه أصبح جزءاً صغيراً منها.
لا فائدة من المثقف اللذي لا ينتمي ولا ينحاز للقضايا اللتي يكتب عنها خصوصا عندما تكون ضمن مشروع تحرر وطني.
ماذا تفيد كل كتابات “المسمون مثقفين” وهم في حقيقة الحال متكالبين على أبواب جوائز بني قينقاع والنظير في الرياض وابوظبي في زمن الذل والانبطاح والصهينه.
:لا شيء، لأنها ليست حقيقية، وان كان بعض منها يعبر حقيقة عن وجدان كاتبها، فإنها تسقط مع الاسف بسقوط صاحبها بفعل يناقض ما يكتب.
كل الكتاب والشعراء والأدباء بلا قيمة انسانية إن لم يتزامن مبدأ ما يكتبونه مع الفعل.
لله درك إبراهيم نصرالله، الكاتب المبدع والملهم في رسم توضيحي، لطريقه إعادة تركيب دراماتيكي للأحداث السابقة والجارية في فلسطين المحتلة وشعبها المقاوم، للإحتلال والإستيطان والعنصرية والمظالم التاريخية والإبادة الجماعية، رغم قسوة ووحشية تحديث للنازية الصهيونية العالمية لتتفوق على كل ما سبقها من العقاب الجماعي الأكثر،
وحشية وهمجية .
أبدعت!!
غزة فلسطين، غزة عوالم ممكنة ١
سلام على الجميع !
الشكر والتقدير للكاتب والشاعر العزيز علينا !
تقول بصدد السيرة المتخيَّلة لِلشهيدة إيمان بأنّها أعادت لك ” تراجيديات الإغريق، حيث كانت الآلهة تنقسم إلى نصفين، على الأقل، مع البطل وضده، أما الحكاية الفلسطينية فظلت -حتى اليوم- تحتضن بطولة أخرى بوضوح لا لبس فيه، حين يقف الإنسان عارياً بمفرده أمام سؤال مصيره، دون أن يملك بذخَ الوقوف لحظة كي يُحصي عدد أولئك الذي يقفون معه، أو عدد الأعداء الذين يتناسلون من رحم أعدائه، يقف وحيدًا أمام قدَره مُدركاً أن الشهيد الذي يحتضن أرضه ليس له من غطاء يستره سوى الشهيد الذي يليه”.
غزّة فلسطين، غزّة عوالم ممكنة ٢
إنه مشهد الاحتضان التراجيدي في الحالتيْن، مع فارق كبير يكمن في تجاذب معقّد وغامض بين عناصر الخير وعناصر الشر في المشهد الإغريقي ينتهي عموما بغلبة الآلهة بالضربة القاضية ضد الأبطال الآدميين، بينما في المشهد الفلسطيني فإنّ الصراع يتّسم بوضوح ساطع بين بشر ٍ مغتصِبين ناهبين – باللجوء إلى القتل والعنف والدمار، والاحتماء بالقوى الغربية الكبرى، والاحتكام إلى نفوذ المال والبروباغاندا والكذب – لِحقّ بشرٍ آخرين في أرضهم لا مستمعٍ لشكاويهم ولا مساعد لهم للخروج من مأزق الاحتلال، ولا معترفٍ بحقّهم الانساني قبل القانوني في الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم بالوسائل القليلة المتاحة لهم ومنها المقاومة المسلحة. من مميزات المشهد التراجيدي الفلسطيني أنّ ماكينات التلفيق والتزوير، والارهاب الاسرائيلي بمساندة الترهيب الامريكي والغربي عمومًا، قلبت الأشياء فأصبح المظلوم هو الظالم والعكس صحيح.
غزّة فلسطين، غزّة عوالم ممكنة ٣
وهذه حقيقة مُرّة يصعب على المرء التعاطي معها بثقة وثبات إذ يمكنها بسهولة زعزعة الايمان في قلبه وأحيانًا نزعه منه. كما يمكنها زرع الشكوك في العقل والدفع به الى إعادة النظر في الكثير من الثوابت والمبادىء العليا. لهذا، حبذا لو كان كلّ واحد منّا (أكان متدينا أم لا، أكان مؤمنًا بإرادة الله ومشيئته أم لا) يستعين بتجارب المبدعين (روائيين وشعراء ورسامين وموسيقيين الخ) الملتزمين ويقترب من مسارهم المليء بالمحن والصعاب ليتعلم منهم كيف يواجه الشدائد والمآسي، والمظالم والاعتداءات التي تتجاوز الواقع بفضاعتها وبشاعتها كما هو حال فلسطين عموما وغزة خصوصًا.
لقد اخترتُ، كأستاذ، في بعض السنوات الماضية لطلبة الماستر (الماجستر) نصوصا من الابداع الروائي (رواية ” عَوْ ” مثلا) لكاتبنا الكبير ابراهيم نصر الله وقمنا باستغلالها معا (أدعو دائما طلبتي للمشاركة معي في بناء وبلورة ما اقترحه عليهم من مواضيع وثيمات للدراسة والتفكير). وكانت إحدى الأعمال تتمحور حول إشكالية العلاقة الجدلية بين السلطة والفن، التي انتهت بنا إلى مقارنة رؤية “عَوْ” وأبعادها النفسية والفكرية والاجتماعية والسياسية بالكتابة الرمزية عند الكاتب السوري زكريا تامر في قصته “النمور في اليوم العاشر” مثلا.
غزّة فلسطين، غزّة عوالم ممكنة ٤
استوقفتني كثيراً كلمات النهاية المثيرة والمؤثرة التي يتشابك فيها الواقع بالخيال، وتتداخل فيها مستويات ثلاث رؤى : الشعر والفلسفة وكوكبنا كما هو اليوم من خلال تضحيات غزة أو التضحية بها : ” غزة قد اتّسعت اليوم بحيث لم تعُد أوسع من بحرها وحسب.. العالم كلّه أصبح جزءاً صغيراً منها “.
في نفس السياق، ومن قلب نفس هذه الرؤية، فاِنّ غزة جغرافيًا وأسلوبياً، هي الجزء المرتبط بفلسطين، والصورة التي تحيل عليها وعلى قدسها والمسجد الأقصى. الشيء الذي يعني أنّ غزة باعتبارها جزءًا هي، في آن واحد، جغرافيةٌ ومفردةٌ تلعب دور صورة من صور الأسلوب المرتكزة على رابط التبعية والاستمرارية والانتمائية.
غزّة فلسطين، غزّة عوالم ممكنة ٥
وهذه الصورة القائمة على علاقة الجزء بالكلّ synecdoque (كناية تلجأ إلى جزء شيء وتقصد به كلّه) والمقصود بها فلسطين تملأ لوحدها مساحة ليست لها حدود. إنها رمزٌ متعدّد ومتشعب، دال على ” الطريق إلى الحرية ” في معناها الكبير المطلق أيْ فكرة تنتمي لِعالم المُثُل ويحلم بها كلّ فرد، وكل مجتمع، وكل شعب.
في قلب كل امرىء ذي مروءة على وجه الارض شيء من فلسطين، وتمثّل غزة الجزءَ النابض بالدماء فيه. الانسانية تختنق اليوم بسبب فقدانها بوصلة العدل والسلم والأمن والاستقرار ، تختنق بفعل التركيز على الماديات والاستهلاك والابتعاد شيئا فشيئًا عن الروحانيات والوئام والتسامح وتحقيق الاتزان والانسجام مع الذات. وغزة، حرفيًا ومجازياً، هي فرصة النجاة لكلّ البشر على وجه الارض؛ إنها الاكسجين الذي ينقص رئتي كوكبنا وتفتقر اليه شرايين قلبه المعرَّض يوميًا للصدمات والنوبات.
غزّة فلسطين، غزّة عوالم ممكنة ٦
أكثر من إحالتها إلى الحرية كحلم الانسانية التي تحيى من أجله، وتبني من أجل تحقيقه مشاريع، وتبدع بغية الوصول اليه فنونًا وآدابًا، وتخترع في سبيله عوالم جديدة، وتتخيل حبّا فيه ألف صورة وشكل وهيئة للسعادة والكرامة، فإن فلسطين جمعٌ من غزّات حاضرة في وعي كلّ ذي وجود أو حركة أو حياة (حيوان ونبات وطير وحجر). فلسطين، في جوهرها، وقبل كلّ شيء، أرض تقدّست بتضحيات أبنائها اللامتناهية في غزة ومدن وقرى أخرى ترتفع أصواتُها فوق كلّ صوت، و يتردّد صداها في ضمير كل الأحياء المولودين أحرارًا، الناشئين في أجواء الحرية، المستنشقين هواءها في كل لحظة من وجودهم.
غزّة فلسطين، غزّة عوالم ممكنة ٧
فلسطين تسمع في صوت هذه الحرية نداءَ الله .. طلب الحرية والالحاح عليها بكل ما أوتيَ الانسان من قوة ووسيلة ليس فقط إحساسًا بل إيمانًا ويقينًا بوجود الله.. تكاد تكون العلاقة بين الحرية والله علاقة ترادف وتشابه.. واِلّا، فما الجهاد والشهادة في سبيل الله ؟ ما التضحية بالأموال والنفس من أجل الحرية؟ ثم ما الأرض وما المقاومة بكلّ أنواعها وأشكالها وفنونها لاسترجاعها من يد عصابة المستوطنين والكيان المحتل واعوانه في العالم ؟أليس مِنها ومن نفخة روح الخالق فيها وُلِدنا حيوات حرة ؟