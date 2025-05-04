«سابك» السعودية للبتروكيميائيات تسجل 323 مليون دولار خسائر صافية في 3 شهور

الرياض – رويترز: قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» إنها تكبدت صافي خسارة بلغ 1.21 مليار ريال سعودي (323 مليون دولار) في الربع الأول من 2025، مقارنة بأرباح بلغت 0.25 مليار ريال قبل عام.

جاءت هذه الخسائر رغم أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 34.59 مليار ريال في الربع الأول من 2025، بزيادة 5.8 في المئة، مقارنة مع 32.69 مليار ريال قبل عام.

وقالت شركة البتروكيميائيات العملاقة في فبراير/شباط إنها تخطط لخفض التكاليف وإيجاد فرص استثمارية جديدة، بعد الإعلان عن نتائج الربع الرابع التي جاءت أسوأ من المتوقع في ظل وضع في القطاع تهيمن عليه ضغوط تراجع الهوامش.

وعَزَت الشركة انخفاض صافي الربح بشكل أساسي إلى زيادة أسعار مواد اللقيم (المواد الأولية) وارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى بما في ذلك تكاليف غير متكررة تتعلق بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة بمبلغ 1.07 مليار ريال (453.22 مليون دولار)».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد الرحمن الفقيه «بالنسبة للجدول الزمني لإعادة الهيكلة في الشركة.. إعادة الهيكلة عادة بصفة مستمرة لكن هذه المرة كانت بشكل أكبر بحيث يصير تأثيرها الإيجابي على الشركة بالشكل الأكبر، ومتوقع خلال هذه السنة تكتمل إعادة الهيكلة».

كما أشار إلى تحديات مستمرة تتعلق بالاقتصاد العالمي منها تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقال خلال مؤتمر صحافي «لا تزال الطاقة الإنتاجية الفائضة في صناعة البتروكيميائيات تشكل تحدياً».

وتعاني صناعة الكيميائيات من ضعف الطلب وارتفاع تكاليف المُدخلات، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتقلص الهوامش.

(الدولار يساوي 3.75 ريال).