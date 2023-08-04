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ساديو ماني ونجوم النصر يؤدون مناسك العمرة.. وتفاعل واسع من الجماهير- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

الصورة من مواقع التواصل

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لندن- “القدس العربي”:

حرص السنغالي ساديو ماني وعبد الله مادو، ثنائي النصر السعودي، على أداء العمرة في مكة بعد انتهاء دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ونجح النصر في التأهل إلى دور الـ8 من البطولة بعد تعادله مع الزمالك 1-1 مساء أمس الخميس، واحتفل اللاعبون بهذا الإنجاز بأداء العمرة في مكة المكرمة.

 

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر عددا من نجوم الفريق يتقدمهم ساديو ماني وسيكو فوفانا ووليد عبد الله في المسجد الحرام، وقد أحدث ردود فعل متباينة بين الإشادة والانتقاد.

وأشاد العديد من المغردين عبر “تويتر” بتصرف نجوم النصر وتمنوا دخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا في الإسلام، وأم يؤدوا مناسك العمرة مستقبلا، فيما انتقد البعض المبالغة باستخدام الهواتف المحمولة في هذا المكان المقدس.

ومن المقرر أن يواجه النصر، الرجاء المغربي في دور الـ8 من كأس الملك سلمان، فيما ينتظر الجميع مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال.

 


 

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