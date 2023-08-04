ساديو ماني ونجوم النصر يؤدون مناسك العمرة.. وتفاعل واسع من الجماهير- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

حرص السنغالي ساديو ماني وعبد الله مادو، ثنائي النصر السعودي، على أداء العمرة في مكة بعد انتهاء دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ونجح النصر في التأهل إلى دور الـ8 من البطولة بعد تعادله مع الزمالك 1-1 مساء أمس الخميس، واحتفل اللاعبون بهذا الإنجاز بأداء العمرة في مكة المكرمة.

🟡 نجوم الفريق " ماني ، فوفانا ، وليد ، سامي ، سلطان ، بوشل ، آمين " خلال آداءهم مناسك العمرة . pic.twitter.com/WwseEyve9f — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) August 4, 2023

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر عددا من نجوم الفريق يتقدمهم ساديو ماني وسيكو فوفانا ووليد عبد الله في المسجد الحرام، وقد أحدث ردود فعل متباينة بين الإشادة والانتقاد.

وأشاد العديد من المغردين عبر “تويتر” بتصرف نجوم النصر وتمنوا دخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا في الإسلام، وأم يؤدوا مناسك العمرة مستقبلا، فيما انتقد البعض المبالغة باستخدام الهواتف المحمولة في هذا المكان المقدس.

ومن المقرر أن يواجه النصر، الرجاء المغربي في دور الـ8 من كأس الملك سلمان، فيما ينتظر الجميع مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال.

نجم ليفربول الأسبق ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة pic.twitter.com/NQ444CPYRD — EPL World (@EPLworld) August 4, 2023

ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة بعد مباراة النصر والزمالك 🕋 pic.twitter.com/YZBFugSlxF — ابوفيصل (@9alalme9) August 4, 2023

📹- اللاعب ساديو ماني واللاعب فوفانا اثناء أداء العمره . – تقبل الله منهم 🤲🏼.#NFCS pic.twitter.com/3fmule9f2x — استوديو النصرV (@NFCStudio1) August 4, 2023

ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة ♥️🕋

pic.twitter.com/j4WGrI8rEO — عمرو (@bt3) August 3, 2023



