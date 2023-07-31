ساديو ماني يؤكد رحيله عن بايرن ميونخ.. وساعات تفصله عن الانتقال للنصر السعودي

طوكيو: أكد ساديو ماني الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي، اليوم الإثنين، رحيله عن صفوف بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال ماني لشبكة “سكاي سبورتس إنه حزين للرحيل عن بايرن، مضيفا “كنت أتمنى نهاية مختلفة”.

ومن المتوقع أن ينتقل ماني (31 عاما) إلى النصر السعودي ليلعب إلى جوار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما أنه من المتوقع أن يخضع ماني للكشف الطبي الإلزامي في نادي النصر في وقت لاحق اليوم.

وقال ماني، في بيان حصري لشبكة “سكاي سبورتس”، “أدرك أنه كان بمقدوري مساعدة الفريق هذا الموسم، أتمنى للنادي والجماهير كل التوفيق في المستقبل”.

وغادر بايرن ميونخ اليابان، متوجها إلى سنغافورة أمس الأحد بدون ماني.

وتردد أن صفقة انتقال ماني إلى النصر السعودي ستبلغ قيمتها حوالي 30 مليون يورو (33 مليون و200 ألف دولار).

وانضم ماني إلى النادي البافاري، الصيف الماضي، لكنه عانى من موسم أول صعب بسبب الإصابة، التي أبعدته عن المشاركة في كأس العالم، كما دخل في صدام مع زميله ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس.

(د ب أ)